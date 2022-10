Κασίγιας: «Είμαι γκέι» και, μετά τον σάλο, «συγγνώμη, με χακάρισαν»

Οι ακόλουθοι του Ικερ Κασίγιας έτριβαν τα μάτια τους το πρωί της Κυριακής, όταν διάβασαν το ακόλουθο tweet του πρώην γκολκίπερ της Ρεάλ και της Εθνικής Ισπανίας:

«Ελπίζω ότι θα με σεβαστείτε: Είμαι γκέι».

Την προηγούμενη ημέρα μάλιστα, τα ισπανικά ΜΜΕ είχαν αναφερθεί στη σχέση του δημοφιλούς βετεράνου ποδοσφαιριστή με μία ισπανίδα ηθοποιό. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Κασίγιας είχε χωρίσει, μετά από πολύχρονη σχέση, από την σύζυγό του, δημοσιογράφο της τηλεόρασης, Σάρα Καρμπονέρο, με την οποία έχει δύο παιδιά.

Το tweet του Κασίγιας γρήγορα διαγράφηκε και ακολούθησε ένα άλλο ως «εξήγηση»: «Μπήκαν χάκερ στον λογαριασμό. Ευτυχώς όλα είναι υπό έλεγχο. Ζητώ συγγνώμη από τους ακολούθους μου. Και βέβαια, συγγνώμη από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα».

Ομως, είχε προλάβει να απαντήσει στην αρχική ανάρτηση ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Κάρλες Πουγιόλ: «Ηρθε η ώρα να αποκαλύψουμε την ιστορία μας, Ικερ».

Η ανάρτηση του Πουγιόλ, αλλά και η «απολογία» του Κασίγιας, προκάλεσε διαμαρτυρίες και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα απολογήθηκε και αυτός στη συνέχεια: «Ηταν ένα ατυχές αστείο χωρίς κακές προθέσεις. Καταλαβαίνω ότι ίσως πλήγωσε κάποιους. Ολο μου τον σεβασμό και τη στήριξη για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα».

Ενας από αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο Τζος Καβάλο, ο αυστραλιανός παίκτης της Adelaide United, που αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος, τον Οκτώβριο του 2021. «Είναι απογοητευτικό που ο Κασίγιας και ο Πουγιόλ αστειεύονται και κοροϊδεύουν το “coming out” στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι που όλοι οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρέπει να κάνουν. Είναι κάτι παραπάνω από έλλειψη σεβασμού προς την κοινότητά μου από τα πρότυπά μου και τους θρύλους του παιχνιδιού», έγραψε.

