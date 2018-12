Εικόνες αποκάλυψης στην Ινδονησία – εκατοντάδες νεκροί – ο κίνδυνος δεν έχει περάσει

Η μνήμες του χριστουγεννιάτικου εφιάλτη του 2004 επέστρεψαν στην Ινδονησία. Και δεν θα φύγουν εύκολα.

Ο απολογισμός των θυμάτων του τσουνάμι το οποίο προκάλεσε η ηφαιστειακή έκρηξη στην Ινδονησία ανήλθε σε 281 νεκρούς και πάνω από 1.000 τραυματίες, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της μαρτυρικής αυτής χώρας.

Οι αγνοούμενοι μετρήθηκαν στους 57 αλλά οι φόβοι τόσο για αύξηση των αριθμών όσο και για ένα νέο τσουνάμι καθώς το ηφαίστειο Ανακ Κρακατόα συνεχίζει να προκαλεί σεισμούς και να ρίχνει στη θάλασσα τεράστιους όγκους τέφρας και άλλων φερτών υλικών.

«Ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως και ο απολογισμός των ζημιών», προεξόφλησε ο Σουτόπο Πούρβο Νουγκρόχο, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, διευκρινίζοντας πως τουλάχιστον 57 άνθρωποι παραμένουν ακόμη αγνοούμενοι.

Ο προηγούμενος απολογισμός τον οποίο είχαν δημοσιοποιήσει οι αρχές της Ινδονησίας την Κυριακή έκανε λόγο για 222 νεκρούς.

Το τσουνάμι έπληξε απροειδοποίητα το βράδυ του Σαββάτου τις νότιες ακτές της Σουμάτρας και το δυτικό άκρο της Ιάβας, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου που είναι γνωστό ως το «παιδί» του θρυλικού Κρακατόα, του Ανακ Κρακατόα.

Ειδικοί προειδοποιούν εναντίον του κινδύνου να πλήξουν την περιοχή νέα θανάσιμα σεισμικά παλιρροϊκά κύματα, εξαιτίας της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

How can a land-based #volcano cause a #tsunami?

Unfortunate events at Jakarta, Indonesia were likely caused by #earthquake from volcanic activity of #Krakatau , releasing loosely created side of volcano—#landslidehttps://t.co/F5BmqjudyQ @GeoscienceAus #EarthScience #geology pic.twitter.com/YnkfUPkqQE

— NESTA-US🌎 (@NESTA_US) December 23, 2018