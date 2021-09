Εγραψε ιστορία η Μαρία Σάκκαρη – στα ημιτελικά του Αμερικανικού Οπεν!

Με μια εμφατική νίκη, η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε το πρωί της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) την ιστορική πρόκρισή της στα ημιτελικά του Αμερικανικού Οπεν, ένα από τα τέσσερα μεγάλα (Γκραν Σλαμ) τουρνουά του παγκόσμιου τένις.

Η ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 (6-4, 6-4) της Καρολίνα Πλίσκοβα. Σε αντίθεση μάλιστα με τον αγώνα των «16» που διήρκησε τρεισήμισι ώρες, τώρα χρειάστηκαν στη Σάκκαρη μόλις 80 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της Τσέχας Πλίσκοβα, η οποία κάποτε ήταν Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη.

H Σάκκαρη ήταν ακαταμάχητη όταν είχε το σερβίς κάτι που το σχολίασε και στο τέλος του αγώνα.

22 straight points won on serve?! @mariasakkari even impressed herself 😅 pic.twitter.com/9ckCtfCM4r

Ετσι, προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα της και για δεύτερη φορά εφέτος σε ημιτελικά Γκραν Σλαμ, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στο Roland Garros, που είχε ηττηθεί από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Ασφαλώς είναι μια ιστορική νίκη, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχε φτάσει μια τενίστρια από την Ελλάδα τόσο μακριά στο φημισμένο τουρνουά της Νέας Υόρκης.

Μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκο, νικήτρια του US Open το 2019, η Σάκκαρη άφησε εκτός συνέχειας άλλη μια σπουδαία αθλήτρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη Τσέχα που απέκλεισε η Μαρία Σάκκαρη στο US Open, καθώς είχαν προηγηθεί η Πέτρα Κβίτοβα στον τρίτο γύρο και η Κατερίνα Σινιάκοβα στον δεύτερο.

Στον ημιτελικό η Σάκκαρη θα αντιμετώπιση την αποκάλυψη του εφετινού τουρνουά, τη 18χρονη Βρετανίδα Εμα Ραντουκάνου, με στόχο μια θέση στον τελικό.

18-year-old qualifier Emma Raducanu and veteran fighter Maria Sakkari for a spot in the #USOpen final.

We're ready. pic.twitter.com/3uyeXwZOIT

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021