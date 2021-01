Εγκρίθηκε το εμβόλιο της Moderna από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων

Δεκαέξι ημέρες μετά την έγκριση του εμβολίου των Pfizer και BioNTech, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων ενέκρινε, το μεσημέρι της Τετάρτης, και το εμβόλιο της Moderna κατά της Covid-19.

Μετά το πράσινο φως από την ΕΜΑ, το τελικό στάδιο είναι η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που αναμένεται άμεσα.

«Η EMA συστήνει να χορηγηθεί άδεια υπό όρους για την κυκλοφορία στην αγορά του εμβολίου κατά της Covid-19 της Moderna προκειμένου να προληφθεί η ασθένεια στα άτομα άνω των 18 ετών», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας, που εδρεύει στο Αμστερνταμ.

«Αυτό το εμβόλιο μας παράσχει ένα ακόμη εργαλείο για να ξεπεράσουμε την υφιστάμενη επείγουσα κατάσταση», διαβεβαιώνει η γενική διευθύντρια της ΕΜΑ, Εμερ Κουκ.

«Το γεγονός ότι προβαίνουμε σε αυτή τη δεύτερη θετική σύσταση για ένα εμβόλιο, λιγότερο από έναν χρόνο αφότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την πανδημία, μαρτυρά τις προσπάθειες και τη δέσμευση όλων όσοι εμπλέκονται», τόνισε η Κουκ.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων αναφέρει, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ότι το εμβόλιο της Moderna χορηγείται σε δύο δόσεις στο χέρι, με διαφορά μεταξύ τους 28 ημερών.

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή φαρμάκων της Ολλανδίας CBG, το συγκεκριμένο εμβόλιο αναμένεται να είναι αποτελεσματικό και κατά του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετανία, ωστόσο προειδοποίησε ότι πρέπει να το επιβεβαιώσει αυτό με περαιτέρω έρευνα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε την απόφαση και δήλωσε ότι πρόκειται για «καλά νέα για τις προσπάθειές μας να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους περισσότερα εμβόλια κατά της νόσου Covid-19».

