Η φωτογραφία-σοκ του αυστραλού κομάντο στο Αφγανιστάν!

Την ευκαιρία της δημοσιοποίησης της έρευνας για τα εγκλήματα των Αυστραλών στο Αφγανιστάν η Κίνα δεν την άφησε να πάει χαμένη.

Ενας αξιωματούχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ονόματι Λιτζιάν Τζάο, ανήρτησε στο Twitter άλλη φωτογραφία από το Αφγανιστάν, η οποία δείχνει έναν αυστραλό κομάντο να απειλεί να σφάξει ένα παιδάκι που κρατάει ένα αρνί! Μάλιστα στο καρέ αυτό ο Αυστραλός γελάει, ενώ συγχρόνως ποδοπατάει τη σημαία της ίδιας της χώρας του!

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020