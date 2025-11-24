Εγκαυματίας από το Μάτι για Τσίπρα: Αν δεν μπορείς να πεις την αλήθεια, καλύτερα να σιωπάς

Για τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με την τραγωδία στο Μάτι, μίλησε η εγκαυματίας και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018, Κάλλι Αναγνώστου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, η κυρία Αναγνώστου εξέφρασε την απογοήτευσή της για όσα αναφέρει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο. «Μετά από 7,5 χρόνια θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό από μια επιφανειακή, τυπική συγγνώμη, η οποία στην ουσία επιμερίζει αλλού τις ευθύνες», τόνισε, σημειώνοντας πως κανείς από τους πληγέντες δεν μπορεί πλέον να αρκεστεί σε τέτοιου είδους αναφορές.

Η ίδια πρόσθεσε ότι από τον πρώην πρωθυπουργό θα περίμενε «σιωπή», επισημαίνοντας πως οι αποσπασματικές περιγραφές που παρουσιάζονται στο βιβλίο «αφορούν μόνο λίγους ανθρώπους και όχι όλους όσους γνωρίζουμε, αποδεδειγμένα πλέον από το δικαστήριο και από όσα έχουν συμβεί αυτά τα χρόνια».

«Το να βγαίνεις και να δείχνεις με το δάχτυλο κάποιους, αφήνοντας πολλούς άλλους απ’ έξω -ακόμη και τον ίδιο σου τον εαυτό- δεν είναι στάση ευθύνης», είπε χαρακτηριστικά. «Αν δεν μπορείς να μιλήσεις με αλήθεια, σεβασμό και σαφήνεια, είναι προτιμότερο να σιωπάς», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίστηκε και για το εκτενές αφιέρωμα του βιβλίου στην τραγωδία: «Πώς αφιερώνεις μόλις οκτώ σελίδες σε ένα γεγονός που στοίχισε 120 ζωές, σακάτεψε δεκάδες άλλους ανθρώπους και κατέστρεψε μια ολόκληρη περιοχή. Δεν μπορείς να μιλάς για το πώς ένιωσες για πρώτη φορά ή να ρίχνεις αλλού τις ευθύνες, χωρίς να αναγνωρίζεις τη δική σου».

Η ίδια ανέφερε ότι δεν μπορεί να εισπράξει το βιβλίο «ως μια αληθινή κατάθεση ψυχής ενός ανθρώπου». «Μπορώ να το δεχτώ για άλλη μία φορά ως μία υπεκφυγή. Δεν μπορώ, όπως και δεν μπορεί και κανένας υποθέτω, να δεχτεί ότι αυτό αφορά τα πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι δυνατόν 7,5 χρόνια μετά, με όσα γνωρίζουμε ακόμη να λέμε ότι δεν ξέραμε για νεκρούς ή ότι δεν ξέραμε για καμένους ανθρώπους οι οποίοι αργοπεθαίνουν και σβήνουν μέσα στα νοσοκομεία, στους δρόμους, στη θάλασσα ή οπουδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουμε και να τα λέμε αυτά τα πράγματα».

Αναφερόμενη στα γεγονότα της νύχτας, υπογράμμισε ότι «όλοι γνώριζαν» για την ύπαρξη θυμάτων από πολύ νωρίς: «Είναι ντροπή και ανήθικο να υποστηρίζεται ότι δεν υπήρχε γνώση. Εγώ προσωπικά βρέθηκα 23:30 – 00:00 μπροστά σε θάλαμο γεμάτο νεκρούς. Ξέρω τι έφερναν και πού τους μετέφεραν. Είναι δυνατόν να το ξέραμε όλοι και να μην το γνώριζαν εκείνοι;», διερωτήθηκε.

Η πρόεδρος του Συλλόγου υπενθύμισε επίσης ότι η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί: «Στις 28 Ιανουαρίου εκδικάζονται τα αιτήματα αναίρεσης τεσσάρων κατηγορουμένων στον Άρειο Πάγο. Η διαδικασία παραμένει ζωντανή, σε αντίθεση με τους νεκρούς μας», δήλωσε.

Κλείνοντας, τόνισε την ανάγκη ανάληψης ευθύνης και σεβασμού της ιστορικής αλήθειας: «Δεν γίνεται κάθε φορά που κάτι δεν μας βολεύει να παραχαράσσουμε την ιστορία και να αλλάζουμε το αφήγημα. Κάποια στιγμή πρέπει να σκεφτούμε πώς θέλουμε να γραφτεί το όνομά μας σε αυτήν».

