Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Υφαντουργίας Βλάστης Εορδαίας από τη Λίνα Μενδώνη

Το Κέντρο Υφαντουργίας Βλάστης Εορδαίας, μια νέα δομή που εντάσσεται στη στρατηγική προτεραιότητα του υπουργείου Πολιτισμού, από το 2019, για την αναγέννηση της ελληνικής χειροτεχνίας εγκαινίασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει όχι μόνο στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στη μετάβαση της παραδοσιακής χειροτεχνίας σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, ικανό να στηρίξει την απασχόληση και την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Κατά την ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη τόνισε τη σημασία του εγχειρήματος: «Είναι ιδιαίτερη χαρά, για μένα και τους συνεργάτες μου, που είμαστε σήμερα εδώ, βλέποντας το χώρο του Σουηδικού Εργοστασίου να έχει ξαναπάρει ζωή. Όταν το 2019 παρουσιάσαμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ιδέα της αναβίωσης της χειροτεχνίας, όχι μόνο συμφώνησε, αλλά βοήθησε προσωπικά ώστε το πρόγραμμα να προχωρήσει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης».

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αντιμετωπίζεται ως νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ως δυναμικό εργαλείο ανάπτυξης και επιχειρηματικής ενίσχυσης. «Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς χειροτεχνών, με επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση, επιχειρηματική υποστήριξη και διεθνή δικτύωση, αλλά και η ενδυνάμωση των μικρών τοπικών επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Κέντρο Υφαντουργίας στεγάζεται στο ιστορικό «Σουηδικό Εργοστάσιο» της Βλάστης, κτίσμα του 1965, που ανεγέρθηκε από τη σουηδική ανθρωπιστική οργάνωση ΙΜ (Individuell Människohjälp) με σκοπό να προσφέρει εργασία στις γυναίκες της περιοχής, αξιοποιώντας την πλούσια τοπική παράδοση στην υφαντική τέχνη. Σήμερα, ο χώρος αποκτά ξανά ζωή, αποτελώντας κόμβο εκπαίδευσης, δημιουργίας και καινοτομίας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν τέσσερις από τις συνολικά δεκαεννέα δομές του προγράμματος αναγέννησης της ελληνικής χειροτεχνίας: στη Βλάστη (υφαντική), στους Ψαράδες (κεραμική), στο Νεστόριο (υφαντική) και στη Φλώρινα (ξυλοτεχνία).

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εποπτεύει τις δομές σε Βλάστη, Νεστόριο και Ψαράδες, ενώ η δομή ξυλοτεχνίας της Φλώρινας λειτουργεί υπό την εποπτεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν οι βουλευτές Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο υπεύθυνος καθηγητής του προγράμματος, Γιάννης Ζιώγας. Την προηγούμενη ημέρα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα με θέμα «Η Ελληνική Χειροτεχνία στη Δυτική Μακεδονία του σήμερα».

Κατά την παραμονή της στη Βλάστη, η Υπουργός Πολιτισμού υπέγραψε με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη δύο Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Η πρώτη αφορά την αποκατάσταση του ιστορικού Γεφυριού του Πασά στα Γρεβενά, έργο ύψους περίπου έξι εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ. Το πέτρινο γεφύρι, κατασκευασμένο το 1690, αποτελεί εμβληματικό μνημείο της περιοχής και το έργο στοχεύει στην πλήρη αποκατάστασή του, αναδεικνύοντας την ιστορική και πολιτιστική του αξία.

Η δεύτερη Προγραμματική Σύμβαση αφορά τη συντήρηση και αποκατάσταση των εικόνων του τέμπλου, της εικόνας της Παναγίας Πορταΐτισσας, καθώς και τη συντήρηση των κιόνων και της διακοσμητικής ζώνης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Το έργο, ύψους 80.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της εκκλησιαστικής κληρονομιάς της πόλης.

Η παρουσία της υπουργού στη Βλάστη και η λειτουργία του νέου Κέντρου Υφαντουργίας σηματοδοτούν ένα ακόμη βήμα στην ουσιαστική επανασύνδεση του πολιτισμού με την τοπική ανάπτυξη. Μέσα από την αναβίωση της χειροτεχνίας, η ελληνική παράδοση βρίσκει νέες μορφές έκφρασης και προοπτικές για το μέλλον.

