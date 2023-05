Εφυγε από τη ζωή στα 59 του ο μπασίστας των θρυλικών Smiths

Οι Smiths έγραψαν ένα δυσανάλογα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, σε σχέση με τη μόλις πενταετή πορεία τους. Σχηματίστηκαν στο Μάντσεστερ το 1982 από τον τραγουδιστή Μόρισι, τον κιθαρίστα Τζόνι Μαρ, τον ντράμερ Μάικ Τζόουνς και τον μπασίστα Αντι Ρουρκ.

Ο τελευταίος δεν είναι πια εδώ, όπως ανακοίνωσε επισήμως η ιστοσελίδα της μπάντας, που διαλύθηκε το 1987, μετά από μόλις τέσσερα άλμπουμ. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, Τζόνι Μαρ, επιβεβαίωσε «με βαθιά λύπη» ότι ο μουσικός πέθανε μετά από μακρά ασθένεια, από καρκίνο στο πάγκρεας, σε ηλικία 59 ετών.

Σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Twitter, ο Μαρ έγραψε: «Ο Αντι θα μείνει στη μνήμη μας ως μια ευγενική και όμορφη ψυχή για όσους τον γνώρισαν, και ως ένας εξαιρετικά ταλαντούχος μουσικός για τους λάτρεις της μουσικής. Ζητάμε να βρεθούμε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αυτή τη θλιβερή στιγμή».

Ο Ρουρκ έπαιξε στα πιο διάσημα τραγούδια των Smiths, συμπεριλαμβανομένων του «This Charming Man» και του εμβληματικού ύμνου «There Is a Light That Never Goes Out», καθώς και σε σόλο σινγκλ του τραγουδιστή Μόρισι, μετά τη διάλυση του γκρουπ.

Ο μπασίστας έπαιξε και στα τέσσερα στούντιο άλμπουμ των Smiths: «The Smiths» του 1984, «Meat Is Murder» του 1985, «The Queen Is Dead» του 1986 και «Strangeways, Here We Come» του 1987. Αργότερα υπήρξε μέλος ενός σούπερ γκρουπ που ονομαζόταν Freebass, μαζί με δύο άλλους διάσημους μπασίστες του Μάντσεστερ, τον Γκάρι «Mani» Μούνφιλντ από τους Stone Roses και τον Πίτερ Χουκ των New Order.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ο Ρουρκ ηχογράφησε επίσης με τους Pretenders, τους Killing Joke, τη Σινέντ Ο’Κόνορ, τον Αζίζ Ιμπραήμ (πρώην Stone Roses), ενώ με τον πρώην κιθαρίστα των Oasis, Μπόουνχεντ, είχαν σχηματίσει τους Moondog One – συγκρότημα που περιελάμβανε επίσης τους Μάικ Τζόις και Κρεγκ Γκάνον. Επαιξε και με έναν άλλον τραγουδιστή και συνθέτη από το Μάντσεστερ, τον Badly Drawn Boy, σε μια διετούς διάρκειας περιοδεία.

Ο ντράμερ των Smiths, Μάικ Τζόις, έγραψε στο Twitter: «Οχι μόνο ο πιο ταλαντούχος μπασίστας με τον οποίο είχα ποτέ το προνόμιο να παίξω, αλλά και το πιο γλυκό, αστείο αγόρι που έχω γνωρίσει ποτέ. Ο Aντι έφυγε από κοντά μας αλλά η μουσική του κληρονομιά είναι αέναη. Μου λείπεις ήδη τόσο πολύ. Θα είσαι για πάντα στην καρδιά μου, φίλε».

Ο Ρουρκ περιγράφεται ως «ένας εντελώς μοναδικός» και «σπάνιος μπασίστας, του οποίου τον ήχο μπορούσες να αναγνωρίσεις αμέσως» από τον μπασίστα των Suede, Ματ Οσμαν. «Θυμάμαι τόσο ξεκάθαρα να παίζω τη “γέφυρα” του τραγουδιού “Barbarism Begins at Home” ξανά και ξανά, προσπαθώντας να μάθω το riff και θαυμάζοντας αυτόν το ατσάλινο φανκ ρυθμό που οδηγεί το κομμάτι» θυμάται.

Ο παραγωγός των Smiths, Στίβεν Στριτ, προσέθεσε: «Είμαι πολύ λυπημένος με αυτά τα νέα. Ο Αντι ήταν ένας υπέροχος μουσικός και ένας υπέροχος τύπος. Δεν έχω καταφέρει να διαβάσω άλλες λεπτομέρειες ακόμα, αλλά στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια και τις σκέψεις μου στους φίλους και στην οικογένειά του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Γράφοντας στο Twitter, ο Badly Drawn Boy δήλωσε: «Οι Smiths ήταν με διαφορά το πιο σημαντικό συγκρότημα της εφηβείας μου. Ηταν μεγάλη μου τιμή να έχω τον Αντι να παίζει μπάσο μαζί μου σε περιοδεία για δύο χρόνια. Ηταν το πιο κουλ, ευγενικό και αστείο άτομο – απόλαυση για μια περιοδεία. Ισως ο καλύτερος εκ φύσεως μουσικός που έχω δει ποτέ. Τον αγαπούσα. Η απώλειά του με έχει τσακίσει».

Ο Αντι Ρουρκ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1964 από Αγγλίδα μητέρα και Ιρλανδό πατέρα. Ενδιαφερόταν για τη μουσική από μικρή ηλικία και άρχισε να μαθαίνει κιθάρα στα επτά του. Εγινε φίλος με τον 11χρονο Μαρ και μαζί δημιούργησαν ένα συγκρότημα με το όνομα Freak Party, χωρίς να κυκλοφορήσουν ποτέ δίσκο. Το 1982, όταν ο Μαρ σχημάτισε τους Smiths με τον Μόρισι και τον Τζόις, το συγκρότημα αρχικά δοκίμασε άλλους δύο μπασίστες, πριν στρατολογήσει οριστικά τον Ρουρκ.

Ο Μαρ περιέγραψε το παίξιμο μπάσου ως την «αληθινή κλήση» του Ρουρκ. Το συγκρότημα έγινε το καθοριστικότερο όνομα του Μάντσεστερ στη δεκαετία του 1980, και ένα σύμβολο της βρετανικής εναλλακτικής ροκ, με επιτυχίες όπως τα «Heaven Knows I’m Miserable Now» και «Girlfriend in a Coma». Αργότερα στην καριέρα του, ο Ρουρκ έγινε ραδιοφωνικός παρουσιαστής στον σταθμό XFM.

