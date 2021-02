Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ερμηνευτής Αντώνης Καλογιάννης

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 81 ετών, άφησε ο σπουδαίος ερμηνευτής, Αντώνης Καλογιάννης. Από τις πιο γνώριμες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, καθιερώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 ως ένας από τους πιο εμπορικούς ερωτικούς τραγουδιστές με τα χιλιοτραγουδισμένα «Αννούλα του χιονιά», «Και που λες Ευτυχία», «Ομορφή μου Κατερίνα», «Σ’ αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη» (ντουέτο με τη Μαρινέλλα) και το «Δεν κλαίω» του Γιάννη Ρίτσου.

Στο πάλκο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1966, όταν τον ανακάλυψε τυχαία ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ο Αντώνης Καλογιάννης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καισαριανή. Εργαζόταν σε τσαγκαράδικο και τραγουδούσε με φίλους σε ταβέρνες στίχους του Κώστα Βάρναλη.

Οταν τον άκουσε ο Μίκης Θεοδωράκης τού πρότεινε να ερμηνεύσει τα «Γράμματα από τη Γερμανία» (Μίκης Θεοδωράκης – Φώντας Λάδης).

Τραγουδιστή τον έπεισε να γίνει η Μαρία Φαραντούρη, με την οποία έφυγε στο εξωτερικό την περίοδο της Χούντας .

Με σημαντική συμβολή στον αντιδικτατορικό αγώνα, εμφανίστηκαν μαζί στη γαλλική τηλεόραση τραγουδώντας Θεοδωράκη σε στίχους Οδυσσέα Ελύτη.

Όταν ο Θεοδωράκης αποφυλακίστηκε, εδωσαν περισσότερες από 500 συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, κάνοντας γνωστή την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα με τη Χούντα των συνταγματαρχών.

Το 1972 ο Αντώνης Καλογιάννης επιστρέφει στην Ελλάδα και τραγουδά σε μπουάτ στην Πλάκα. Ξεχωριστές στιγμές στην καριέρα του, η ηχογράφηση του «Πνευματικού Εμβατηρίου» του Αγγελου Σικελιανού και το «Κατάσταση Πολιορκίας» το 1970, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη, όπως και το «Ηλιιος και Χρόνος / Επιφάνεια Αβέρωφ» το 1975.

Οπως είχε πει σε συνέντευξή του ο Αντώνης Καλογιάννης, οι στίχοι του Μανώλη Αναγνωστάκη που τραγουδούσε στις μπουάτ, αποτέλεσαν την αιτία για να συλληφθεί και να οδηγηθεί στα κρατητήρια του ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Το 1981 με τα «Σημερινά» του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Λάκη Τεάζη, εγκαινιάζει την πιο εμπορική δεκαετία της καριέρας του, με τη μεγάλη επιτυχία «Όμορφή μου Κατερίνα».

Το 1985 έκανε τον τελευταίο του «χρυσό» δίσκο, «Και που λες Ευτυχία», σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και του Τάκη Μουσαφίρη, και το ομότιτλο τραγούδι σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους Ρόνη Σοφού.

Τελευταία δισκογραφική δουλειά του, το 2005 με μία πολυσυλλεκτική διπλή έκδοση από τον ίδιο τον καλλιτέχνη με επιτυχίες, από το «Άνοιξε το παράθυρο», την «Αννούλα του χιονιά» και το «Και που λες Ευτυχία», μέχρι τα «Do you like the Greece» και «Όρτσα τα πανιά» και διασκευές όπως τα «Χόρεψέ με» και «Μοναξιά».