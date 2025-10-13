Εφυγε από τη ζωή η Αννα Κυριακού, ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή ως Θεία Μπεμπέκα στις «Τρεις Χάριτες»

Η Αννα Κυριακού, μια από τις πιο συνεπείς εργάτριες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (13.10), σε ηλικία 96 ετών. Υπηρέτησε το Εθνικό Θέατρο και την ανθούσα κινηματογραφική βιομηχανία μεταπολεμικά, ενώ οι νεότερες γενιές τη γνώρισαν και την αγάπησαν στον ρόλο της Θείας Μπεμπέκας στην τηλεοπτική σειρά του Mega «Τρεις Χάριτες».

Η Αννα Κυριακού γεννήθηκε το 1929 στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1945, ως πρωτοετής της σχολής του Εθνικού, συμμετείχε στην παράσταση του Πέλου Κατσέλη «Ο έμπορος της Βενετίας» που ανέβηκε στο θερινό θέατρο του Εθνικού Θεάτρου στην πλατεία Κλαυθμώνος. Ο γνωστός σκηνοθέτης είχε επιλέξει την Κυριάκου μαζί με άλλους νεαρούς ηθοποιούς από τη σχολή, προκειμένου να συμπληρώσουν τους ρόλους. Τα επόμενα χρόνια και ενώ είχε αποφοιτήσει από τη σχολή, γνώρισε τον Βασίλη Λογοθετίδη, με τον οποίο συνεργάστηκε στα έργα «Δεσποινίς ετών 39», «Δελησταύρου και υιός», «Επάτησε την πεπονόφλουδα», «Η κυρία του Μαξίμ» και «Ούτε γάτα ούτε ζημιά» στον ρόλο της Λολότας.

Με την επιστροφή της από το Παρίσι –όπου μετέβη το 1954 και για δύο χρόνια προκειμένου να παρακολουθήσει μαθήματα στην διάσημη σχολή Σαρλ Ντιλέν με καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ– πρωταγωνίστησε πλάι στους Δημήτρη Μυράτ, Αλέκο Αλεξανδράκη, Ντίνο Ηλιόπουλο και Μίμη Φωτόπουλο σε σπουδαία έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ενώ από το 1960 εως το 1981 έλαβε μέρος με μεγάλη επιτυχία σε 34 έργα του Εθνικού Θεάτρου. Το 1982 αποδέχτηκε την πρόταση των Χρήστου Πολίτη και Αντώνη Αντύπα για να συνεργαστεί μαζί τους στο έργο «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» στο Απλό Θέατρο της Καλλιθέας. Το 1998 θα εμφανιστεί για τελευταία φορά στο θέατρο με το έργο «Βγάλ’ τον υπουργό απ’ την πρίζα» σε σκηνοθεσία Ρέππα – Παπαθανασίου.

Το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο έγινε το 1949 με την ταινία «Ερωτικό ταξίδι» που έγραψε και σκηνοθέτησε ο Γιάννης Καρύδης και που δυστυχώς σήμερα θεωρείται χαμένη. Έναν χρόνο μετά, το 1950, πέρασε το κατώφλι της Finos Films συμμετέχοντας στον θρυλικό «Μεθύστακα» του Γιώργου Τζαβέλλα με τον Ορέστη Μακρή στον ομώνυμο ρόλο. Συνολικά γύρισε τέσσερις ταινίες με την σφραγίδα της Finos Films, με πιο πετυχημένη από πλευρά ερμηνείας να είναι η κωμωδία του 1961 «Ζητείται Ψεύτης» που σκηνοθέτησε ο Γιάννης Δαλιανίδης και ήταν βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά.

Το 1972 πραγματοποίησε και την πρώτη της εμφάνιση στην μικρή οθόνη, συμμετέχοντας σε ένα επεισόδιο της σατιρικής σειράς του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος κι εκείνος». Ακολούθησαν πολλοί ακόμη ρόλοι σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, όμως αυτός που την έκανε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό ήταν της μπριόζας θείας Μπεμπέκας το 1990 στις αξέχαστες «Τρεις Χάριτες» του συγγραφικού διδύμου Ρέππα – Παπαθανασίου.

Σημαντική όμως ήταν και η παρουσία της από το 1972 ως το 1983 σε σπουδαία θεατρικά έργα στο πλαίσιο των εκπομπών «Το μικρό θέατρο», «Το θέατρο της Δευτέρας» και «Το μεγάλο θέατρο», αλλά και η ηχογράφηση έργων ξεχωριστών δημιουργών για το ραδιόφωνο.

Η συμμετοχή της στο Εθνικό Θέατρο επί δύο δεκαετίες, οι εμφανίσεις της σε κινηματογραφικές ταινίες κλασικές και σύγχρονες, καθώς και οι αξέχαστοι ρόλοι της στην τηλεόραση, όπως η θρυλική θεία Μπεμπέκα στις «Τρεις Χάριτες» του Mega, την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε πολλές γενιές θεατών.

Παντρεύτηκε τον μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον Χρήστο Αποστολίδη, o οποίος με ανάρτησή του έκανε γνωστό την εκδημία της Αννας Κυριακού.

Την Αννα Κυριακού αποχαιρέτισε η Finos Film:

«Σήμερα αποχαιρετούμε ένα από τα πιο γλυκά πρόσωπα του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, την Άννα Κυριακού, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

»Η Άννα ήταν πάντα μια αξιοπρεπής παρουσία που σε κέρδιζε αμέσως με το ήθος, τη γλυκύτητα και την σιωπηλή της συνέπεια – αυτά τα σπάνια στοιχεία που χαρίζουν διαχρονικότητα. Η Φίνος Φιλμ ήταν ένα από τα πρώτα της καλλιτεχνικά “σπίτια” αφού σε ηλικία μόλις 20 ετών πήρε ρόλο στην πιο εμβληματική ταινία του σινεμά, τον “Μεθύστακα” του Γιώργου Τζαβέλλα, πλάι στον Ορέστη Μακρή. Ευρέως γνωστή κινηματογραφικά έγινε ως σύζυγος του Υπουργού Φερέκη (Παντελής Ζερβός) στην ταινία “Ζητείται Ψεύτης” με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Όλοι μας, όμως, θα την θυμόμαστε ως τη δραστήρια θεία Μπεμπέκα από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Οι Τρεις Χάριτες”.

»Σύζυγος, θεία ή φίλη, η Αννα Κυριακού έδινε σε κάθε ρόλο μια ζεστασιά που δεν ερμηνευόταν, απλώς υπήρχε. Και αυτή η παρουσία της, ακριβώς επειδή δεν κραύγαζε, άφησε τον πιο ήσυχο αλλά βαθύ απόηχο στις μνήμες μας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον γιο της Χρήστο Αποστολίδη και τους οικείους της».

