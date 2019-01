Εφτασε τις 22 ημέρες το shutdown στις ΗΠΑ χωρίς ορατό τέλος

Η αναστολή λειτουργίας μέρους των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους έγινε η πιο μακρά στην ιστορία των ΗΠΑ τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, καθώς εισήλθε στην 22η ημέρα της.

Το λεγόμενο «shutdown», που άρχισε στις 22 Δεκεμβρίου, ξεπέρασε τα μεσάνυχτα τις 21 ημέρες που είχε διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας μέρους του ομοσπονδιακού κράτους επί των ημερών του Μπιλ Κλίντον, το 1995-1996.

Περίπου το ένα τέταρτο των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, δηλαδή 800.000 άνθρωποι, έχουν πάρει αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών. Σε αυτούς περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε φυλακές, αεροδρόμια, ακόμη και πράκτορες του FBI. Δημόσια κτίρια, μουσεία και πάρκα υπολειτουργούν ή είναι κλειστά.

Χθες οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι επρόκειτο να πληρωθούν για το πρώτο δεκαπενθήμερο, αλλά οι εντολές πληρωμής για αυτούς που είναι σε διαθεσιμότητα ήταν πρακτικά για μηδενικό ποσό (0,01 δολάρια). Επειδή όμως οι υποχρεωτικές κρατήσεις «τρέχουν», πολλοί όχι απλά έμειναν απλήρωτοι, αλλά και επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο.

If you wonder how the shut down is really affecting folks… my brother’s pay stub as an Air Traffic Controller… be better America pic.twitter.com/6XhZ5ROqvx

— cat heifner (@catheifner) January 10, 2019