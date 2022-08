Εύσημα για το έργο της Διαμαντοπούλου από τους Ευρωσοσιαλιστές

Ειδική αναφορά στην Αννα Διαμαντοπούλου με αφορμή τη συμβολή της στην καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας από τη θέση της Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κομισιόν έκανε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES), το οποίο μνημόνευσε σημαντικά έργα μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απ’ αφορμής της συμπλήρωσης τριάντα ετών από την ίδρυσή του.

Η πρώην υπουργός ευχαρίστησε τους Ευρωσοσιαλιστές για την αναγνώρισή του έργου της, το οποίο χαρακτήρισε «εξαιρετικά δύσκολο», λέγοντας, χαρακτηριστικά, ότι «στην πολιτική υπάρχουν στιγμές που σε αποζημιώνουν για τα πολλά και δύσκολα που περνάς στη διαδρομή της» και ότι η παραπάνω ανακοίνωση του PES αποτέλεσε μία τέτοια στιγμή.

Οπως ανέφερε η κυρία Διαμαντοπούλου στη συνεχεία της δήλωσής της: «Το PES είναι το ευρωπαϊκό κόμμα των Σοσιαλιστών – Σοσιαλδημοκρατών – Οικολόγων. Είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα του Ευρωκοινοβουλίου και φέτος γιορτάζει τα 30 χρόνια του. Επέλεξε λοιπόν τα σημαντικότερα έργα Επιτρόπων του, σε όλη την ιστορία του.

Πρώτη λοιπόν επίσημη ανακοίνωση του η Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας και Ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, αναφερόμενη ονομαστικά σε μένα μέσα από τον ρόλο μου ως Επιτρόπου Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής Πρόντι. Ενας από τους βασικούς στόχους της θητείας μου για τον οποίο είχα δεσμευθεί στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν το ότι ο ευρωπαίος πολίτης θα μπορούσε μέχρι το 2004 να κρατά στο ένα χέρι του το ευρώ και στο άλλο την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας.

Ηταν ένα εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο έργο αφού απαιτούσε διαπραγματεύσεις και συμφωνίες με διαφορετικά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά συστήματα. Η συνεργασία με τον Ρομάνο Πρόντι, με τους άλλους Επιτρόπους, το Ευρωκοινοβούλιο, όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα, τις επιχειρηματικές ενώσεις και τα επιμέρους κοινωνικά ασφαλιστικά συστήματα, οδήγησε σε μια εξαιρετικής σημασίας συναίνεση με αποτέλεσμα την Κάρτα στο χέρι του πολίτη».

«Ανθρώπινα και πολιτικά χαίρομαι γι΄αυτή την αναγνώριση από τις Βρυξέλλες και το σύνολο των κομμάτων του PES», κατέληξε.

