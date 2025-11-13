Εφοδος της ΕΛΑΣ σε σπίτια «υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ» που εξαπατούσαν πολίτες

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου, καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και κλοπές, προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές και δημόσιους λειτουργούς.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που πάνοπλοι άνδρες της Αστυνομίας εισβάλλουν σε σπίτια μελών της συμμορίας.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιο εκ των κατηγορουμένων φέρονται να λάμβαναν εντολές από άτομα που βρίσκονται μέσα στις φυλακές.

Κατά πληροφορίες, το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 7.600.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις από την Ελληνική Αστυνομία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News