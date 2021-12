Εφοδος ΕΛ.ΑΣ-ΑΑΔΕ στους «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» στην Αράχωβα

«Εδώ δεν υφίσταται νόμος για τον Covid” καυχιώνταν οι «πατριάρχες των ψεκ», οι αυτοαποκαλούμενοι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» – σε μία παραλλαγή της κινηματογραφικής επιτυχίας Guardians of the Galaxy στην Ελλάδα της πανδημίας- που άνοιξαν και μαγαζί στην Αράχωβα (ενόψει εορτών άραγε;) με την ταμππέλα να γράφει «Ministry of Remedies» (διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακία εν τω λαώ, όπως γράφει και η Καινή Διαθήκη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον) και «δωρεάν rapid test».

Η ώρα της… «φιγούρας», όμως, τελείωσε και την Τρίτη αστυνομικοί του Α.Τ. Αράχωβας μαζί με κλιμάκο της ΑΑΔΕ έκαναν έφοδο στο «Υπουργείο» των «Θεματοφυλάκων», που κατά τους ιδιοκτήτες του, δεν επέτρεπε κανέναν έλεγχο από καμία κρατική υπηρεσία.

«Ο κόσμος πρέπει να μάθει πως η δύναμή μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι. Μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το κατάστημα με δικό μας νόμισμα στο οποίο δεν θα μπορεί να μπει καμία δημόσια υπηρεσία, ούτε η αστυνομία. Τα προϊόντα είναι εδώ πέρα και νομιμότατα», υποστήριζε ένας εκ των «Θεματοφυλάκων» που ενημέρωνε ότι όλες οι συναλλαγές γίνονται με… creditcoins.

Οχι, αναφορά ή νύξη στα «περίφημα ομόλογα» του Αρτέμη Σώρρα δεν υπήρξε…

