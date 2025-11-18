Εφεση για την ποινή-χάδι στη «μάνα»-βασανιστή του νεογέννητου μωρού της

Εφεση κατά απόφασης-πρόκληση από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης που καταδίκασε σε φυλάκιση τριών ετών, με αναστολή, την 40χρονη κατ’ ευφημισμόν μάνα για τη συστηματική, άγρια κακοποίηση του νεογέννητου μωρού της, σε σημείο που του άφησε μόνιμες βλάβες, άσκησε η εισαγγελέας Εφετών.

Οπως αναφερόταν στο παραπεμπτικό βούλευμα, το αγοράκι διαγνώστηκε με κινητική αναπηρία, διαταραχές όρασης και αναπτυξιακές διαταραχές.

Με εισαγγελική διάταξη, η επιμέλεια του παιδιού ανατέθηκε στη γιαγιά, ωστόσο προέκυψε ότι η 40χρονη μετέβαινε καθημερινά στην οικία όπου διέμενε το άτυχο μωράκι μαζί με τη γιαγιά του.

Διαφωνώντας με την ποινή-χάδι που της επιβλήθηκε και κρίνοντας ότι θα έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη, η εισαγγελική λειτουργός άσκησε έφεση και πλέον η υπόθεση θα δικαστεί εκ νέου, αυτή τη φορά από ανώτερο δικαστήριο και εν προκειμένω το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η 40χρονη γυναίκα κρίθηκε, την περασμένη εβδομάδα, ένοχη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου. Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να της επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών, με τους δικαστές να την καταδικάζουν τελικά σε φυλάκιση τριών ετών, με τριετή αναστολή.

