Μετά το ριάλιτι, επιστρέφει στην πολιτική ο Φάρατζ

Αυτή η κυρία είναι το «μυστικό όπλο» του Νάιτζελ Φάρατζ ώστε να επιστρέψει στην πολιτική. Υστερα από μια ολόκληρη εικοσαετία σχέσης με τον βρετανό εθνικιστή πολιτικό, η 44χρονη Λορ Φεραρί, γαλλίδα «ακτιβίστρια της Ακροδεξιάς», αποκάλυψε αυτό που τα αρμόδια στο κουτσομπολιό media γνώριζαν από καιρό, δηλαδή ότι είναι η ερωμένη του.

«Είναι η αόρατη αγάπη του ευρωσκεπτικιστή ηγέτη» σχολίασε η Repubblica. «Τις τελευταίες ημέρες η εν λόγω κυρία έδωσε μερικές συνεντεύξεις σε βρετανικά ΜΜΕ, επιβεβαιώνοντας ότι είναι η νυν σύντροφος του Φάρατζ. Δείχνει κουτσομπολίστικο το θέμα, αλλά κατά βάθος έχει πολιτική σημασία».

Η «πολιτική σημασία» περιορίζεται στη βοήθεια που χρειάζεται από τον άνθρωπό του ο 59χρονος Φάρατζ ώστε να επανέλθει μεγαλοπρεπώς στο βρετανικό προσκήνιο. Διότι προς το παρόν είναι χαμένος στις ζούγκλες του τηλεπαιχνιδιού «I’m a celebrity, get me out of here», παλεύει με εξωτικά φίδια και τρώει όρχεις καγκουρό.

Μα, μπορεί η εθνικιστική επανάσταση να περιμένει; Πώς δεν μπορεί… Ιδίως όταν η παραγωγή του ριάλιτι ανταμείβει τον Φάρατζ με 2 εκατ. ευρώ για τα καραγκιοζιλίκια που απολαμβάνουν οι τηλεθεατές. Και εδώ ακριβώς οι αθώοι όρχεις των ζώων εμπλέκονται με την ένοχη συνείδηση της πολιτικής: «Ο Φάρατζ αύξησε σημαντικά τη δημοφιλία του με το ριάλιτι, κυρίως στους νέους».

Αφού τελείωσε με την «πολιτική», η Repubblica καταπιάστηκε με την παρουσίαση της Φεραρί. Είναι κορσικανικής καταγωγής, γεννημένη στην επαρχία του Στρασβούργου, ενώ διετέλεσε επιχειρηματίας μόδας και σερβιτόρα. Ο Φάρατζ την κατέκτησε στο Λονδίνο, όταν η κοπέλα δεν είχε «πού την κεφαλή κλίνη» και ο ρέκτης προσεφέρθη να τη φιλοξενήσει σε διαμέρισμά του.

Εγιναν εραστές, όμως δεν ήταν η μοναδική γυναίκα στη ζωή του Φάρατζ. Αυτός ήταν ακόμα παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του, από την οποία απέκτησε δύο κόρες, αλλά διατηρούσε και εξωσυζυγική σχέση. Νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο το 2010, ο Φάρατζ είχε μοναδική του έννοια όχι πώς θα ξεφύγει ο ίδιος από τον Χάρο, αλλά μην τυχόν κακοσυναπαντηθούν οι τρεις κυρίες στο κρεβάτι του πόνου του…

Η Φεραρί έχει δραστηριοποιηθεί στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά, συνδέθηκε μάλιστα με την πλατφόρμα «The Movement», ακόμη και με τους Στιβ Μπάνον και Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε το μέσο της Ρώμης. Στην πατρίδα της, πάντως, είναι στα μαχαίρια με τη Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, λέγεται ότι η Φεραρί είναι αυτή που έπεισε τον Φάρατζ να κατηγορήσει το κόμμα της Λεπέν για αντισημιτισμό.

Η Φεραρί παραδέχτηκε όψιμα τη σχέση της, έγραψαν οι Ιταλοί, επειδή ο Φάρατζ σκοπεύει να επιστρέψει μεγαλοπρεπώς στην πολιτική με ένα κόμμα που θα ροκανίσει τα κουκιά των Τόρις. Και όντως, πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι Συντηρητικοί του Σούνακ νιώθουν ήδη την ανάσα του.

Η φιγούρα της Φεραρί ενδέχεται να στολίσει το νέο ακροδεξιό πολιτικό εγχείρημα στο Νησί. Οι επικοινωνιολόγοι του εθνικιστή πολιτικού λένε ότι η επισημοποίηση του δεσμού τους και η παρουσία της Φεραρί δίπλα στον ηγέτη θα δώσει «ακόμη μεγαλύτερη λάμψη» στη νέα πολιτική περιπέτεια του πιο διάσημου Brexiteer παγκοσμίως.

Η ίδια η Γαλλίδα είπε στα βρετανικά media τα εξής αποκαλυπτικά: «Αποκαλύψαμε τη σχέση μας διότι είναι καθήκον μου να τον στηρίξω αυτή τη στιγμή. Ο Νάιτζελ θέλει να επιστρέψει στην πολιτική δουλεύοντας νυχθημερόν…»

