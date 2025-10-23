ΕΕ-Ζελένσκι: Συντονισμένη πίεση στον Πούτιν για να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου

Η Ευρώπη εντείνει τις πιέσεις της προς το Κρεμλίνο, επιδιώκοντας να φέρει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που κυριάρχησε στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όπου οι ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες για το νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων που πλήττει πολιτικούς στόχους και ενεργειακές υποδομές, για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας, καθώς και για τις πιο άμεσες ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναφέρθηκε επίσης στις πρόσφατες διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, τονίζοντας ότι η Μόσχα δεν δείχνει διάθεση να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου..

Οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να παραμείνει ισχυρή, ώστε να εξαναγκαστεί ο ρώσος πρόεδρος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με ανταπόκριση της Μαίρης Αρώνη, από τις Βρυξέλλες για το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων και για τη δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει τη χώρα του σε βάθος χρόνου.

Μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον Ζελένσκι, οι ευρωπαίοι ηγέτες συνέχισαν τη συζήτηση για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας, εστιάζοντας στις ανάγκες χρηματοδότησης για την περίοδο 2026-2027. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί εκ νέου στο τραπέζι της Συνόδου, στο πλαίσιο των συνομιλιών για τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ έναντι του πολέμου.

