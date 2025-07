ΕΕ: Με βέτο η Σλοβακία μπλόκαρε το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Δεν εγκρίθηκε τελικά το 18ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Ρωσίας, καθώς η Σλοβακία άσκησε βέτο, μπλοκάροντας τη διαδικασία. «Η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη και, σε απάντηση, η ΕΕ είναι έτοιμη να προωθήσει ένα από τα πιο σκληρά πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πραγματικά λυπάμαι που δεν το πετύχαμε αυτό σήμερα», δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Σε συνέντευξή της μετά τη λήξη του Συμβουλίου, σύμφωνα με ανταπόκριση της Ελενας Αποστολίδου για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κάλας σχολίασε την αρνητική έκβαση της ψηφοφορίας, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη στάση της Σλοβακίας λέγοντας «ήλπιζα ότι σήμερα θα εγκριθεί το πακέτο, αλλά δεν τα καταφέραμε και πραγματικά λυπάμαι. Η Σλοβακία άσκησε βέτο, παρότι είχαν προηγηθεί συνομιλίες και ανταλλαγή επιστολών. Ωστόσο, τα πράγματα ήταν αλλιώς».

Την ίδια ώρα, ο pρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, μετά το τέλος του Συμβουλίου, ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησής του, δηλώνοντας ότι «ο κυβερνητικός συνασπισμός απορρίπτει την ηλίθια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διακοπεί η ροή φυσικού αερίου από το 2028. Η Επιτροπή μπορεί να το προχωρήσει, ίσως το κάνει μέσα στις επόμενες ημέρες». Το σχέδιο αυτό δεν σχετίζεται με τη νέα δέσμη κυρώσεων, όμως η Σλοβακία συνέδεσε τα δύο θέματα.

🇸🇰 THE SLOVAK OPPOSITION REJECTED THE EUROPEAN COMMISSION. 🇪🇺

I am presenting to the public the approved letter in which the European Commission responds to our objections regarding the proposal to halt Russian gas supplies after 1, January 2028. The European Commission can… pic.twitter.com/2EHWRn21qC

— Robert Fico 🇸🇰 (@RobertFicoSVK) July 15, 2025