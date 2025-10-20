ΕΕ: Σχέδιο για ένταξη νέων μελών χωρίς το δικαίωμα βέτο

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα δέχεται χώρες χωρίς πλήρη δικαιώματα ψήφου, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να κάνει τον Βίκτορ Oρμπαν -και άλλους ηγέτες- πιο δεκτικούς στην ένταξη χωρών, όπως η Ουκρανία, στο μπλοκ.

Η πρόταση για αλλαγή των κανόνων ένταξης στην ΕΕ βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και θα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τρεις ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν αξιωματούχο της ΕΕ, που μίλησαν στο Politico.

Η ιδέα είναι ότι τα νέα μέλη θα αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα μόλις η ΕΕ αναθεωρήσει τον τρόπο λειτουργίας της, ώστε να είναι πιο δύσκολο για μεμονωμένες χώρες να ασκήσουν βέτο σε πολιτικές.

Πρόκειται για μία ακόμα προσπάθεια των κυβερνήσεων που υποστηρίζουν τη διεύρυνση της ΕΕ να δώσουν νέα πνοή σε μια διαδικασία επέκτασης που επί του παρόντος εμποδίζεται από τη Βουδαπέστη και μερικές άλλες πρωτεύουσες, λόγω του φόβου ότι θα μπορούσε να φέρει ανεπιθύμητο ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι σκανδιναβικές και οι βαλτικές χώρες, καθώς και οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, παραδοσιακά τάσσονται υπέρ της διεύρυνσης.

Η ΕΕ έχει καταστήσει τη διεύρυνση στρατηγική προτεραιότητα εν μέσω της επεκτατικής ατζέντας του Βλαντίμιρ Πούτιν, αν και η προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των μελών από τα 27 σε 30 κατά την επόμενη δεκαετία, εκθέτει τις εσωτερικές διαιρέσεις του μπλοκ.

«Τα μελλοντικά μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα βέτο έως ότου εφαρμοστούν βασικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, όπως η εισαγωγή της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στους περισσότερους τομείς πολιτικής», δήλωσε ο Αντόν Χόφραϊτερ, πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Μπούντεσταγκ. «Η διεύρυνση δεν πρέπει να επιβραδυνθεί από μεμονωμένα κράτη-μέλη της ΕΕ που εμποδίζουν τις μεταρρυθμίσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία θα επιτρέψει σε χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος σε διαδικασία ένταξης, όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και το Μαυροβούνιο, να απολαύσουν πολλά από τα οφέλη της ένταξης στην ΕΕ, αλλά χωρίς δικαίωμα βέτο —κάτι που οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν πάντα θεωρήσει ως το απόλυτο εργαλείο για την αποτροπή πολιτικών της ΕΕ που δεν τους αρέσουν.

Η λογική πίσω από την πρόταση —η οποία συζητείται ανεπίσημα μεταξύ των χωρών της ΕΕ και της Επιτροπής, σύμφωνα με τους ίδιους διπλωμάτες και αξιωματούχους— είναι ότι η ένταξη νέων χωρών χωρίς δικαίωμα βέτο, τουλάχιστον στην αρχή, θα τους επέτρεπε να ενταχθούν με πιο ευέλικτους όρους, χωρίς να απαιτείται αναθεώρηση των βασικών συνθηκών της ΕΕ, κάτι που θεωρείται από πολλές κυβερνήσεις ως αδύνατο.

Προηγουμένως, οι ηγέτες της ΕΕ είχαν επιμείνει ότι μια τέτοια αναθεώρηση ήταν απαραίτητη προτού η Eνωση μπορέσει να δεχτεί νέα μέλη όπως η Ουκρανία, επισημαίνοντας τον κίνδυνο περισσότερων αδιεξόδων στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, οι προσπάθειες για την κατάργηση του δικαιώματος βέτο και για τα υπάρχοντα μέλη της ΕΕ έχουν συναντήσει σθεναρή αντίσταση, όχι μόνο από την Ουγγαρία, αλλά και από τη Γαλλία και την Ολλανδία.

Η απογοήτευση αυξάνεται

Το σχέδιο για την ένταξη νέων μελών χωρίς πλήρη δικαιώματα ψήφου, θα «εξασφάλιζε ότι θα παραμείνουμε σε θέση να δράσουμε ακόμη και σε μια διευρυμένη ΕΕ», δήλωσε ο Χοφράιτερ. «Από τις συζητήσεις με εκπροσώπους των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, λαμβάνω σαφή μηνύματα ότι αυτή η προσέγγιση θεωρείται εποικοδομητική και βιώσιμη».

Η απαίτηση να μην επιτραπεί η ένταξη νέων χωρών έως ότου η ΕΕ μεταρρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας της, ενέχει τον κίνδυνο να «εμποδίσει την διεύρυνση από την πίσω πόρτα», δήλωσε.

Η πίεση αυτή συμπίπτει με την αυξανόμενη απογοήτευση των υποψηφίων κρατών της ανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία έχουν προχωρήσει σε εκτεταμένες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έχουν πλησιάσει την ένταξη χρόνια μετά την υποβολή της αίτησής τους. Στην περίπτωση του Μαυροβουνίου, οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ ξεκίνησαν το 2012.

«Η τελευταία χώρα που εντάχθηκε [στην ΕΕ] ήταν η Κροατία πριν από περισσότερα από 10 χρόνια ―και εν τω μεταξύ το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε», δήλωσε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, σε συνέντευξή του στο Politico.

«Γι’ αυτό πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αναζωογονηθεί η διαδικασία, αλλά και να αναζωογονηθεί λίγο η ιδέα της ΕΕ ως μίας ομάδας που εξακολουθεί να ασκεί έλξη».

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Τάρας Κάτσκα, επανέλαβε αυτές τις ανησυχίες, ζητώντας «δημιουργικές» λύσεις για να ξεμπλοκάρει η διεύρυνση της ΕΕ. Η προσπάθεια του Κιέβου να ενταχθεί στην ΕΕ εμποδίζεται επί του παρόντος από βέτο της Ουγγαρίας.

«Η αναμονή δεν είναι επιλογή», δήλωσε ο Κάτσκα σε συνέντευξή του. «Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε μια λύση εδώ και τώρα. Αυτό είναι σημαντικό για την Ουκρανία, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ενωση… Πιστεύω ότι, καθώς η Ρωσία δοκιμάζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια με drones, το ίδιο γίνεται και με την υπονόμευση της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης».

Κάποιες χώρες αντιστέκονται

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει θέσει τη διεύρυνση στο επίκεντρο της στρατηγικής της ατζέντας, προωθώντας την πιθανή ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας έως το 2030, αλλά οι χώρες της ΕΕ έχουν μέχρι στιγμής αντισταθεί στις προσπάθειες επιτάχυνσης της διαδικασίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα μέλη απέρριψαν μια προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Politico, να προχωρήσει η διεύρυνση.

Οι ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων —Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία — θα συναντηθούν με τους ευρωπαίους ηγέτες την Τετάρτη στο Λονδίνο για μια σύνοδο κορυφής της «Διαδικασίας του Βερολίνου» με θέμα την ενίσχυση της ολοκλήρωσης μεταξύ αυτών των χωρών ως προάγγελο της διεύρυνσης

Πριν από την επικείμενη αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση με τις διάφορες υποψήφιες χώρες, το λεγόμενο «πακέτο διεύρυνσης», ένας από τους διπλωμάτες της ΕΕ πρότεινε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει την επιτάχυνση της διαδικασίας διεύρυνσης προχωρώντας στις διαπραγματεύσεις χωρίς να ζητά κάθε φορά την επίσημη έγκριση και των 27 χωρών της ΕΕ. Ετσι, δεν θα είχε και δικαίωμα βέτο ο Ορμπαν, ο οποίος το χρησιμοποιεί συχνά στις διαπραγματεύσεις.

Στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης, η Κομισιόν αναμένεται επίσης να υποβάλει πρόταση για εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, προκειμένου να προετοιμάσει την Ενωση για την ένταξη νέων μελών.

Η επεκτατική Ρωσία

Ενα πρώιμο σχέδιο συμπερασμάτων για τη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, δεν περιέχει καμία αναφορά στη διεύρυνση — προς μεγάλη οργή των χωρών που την υποστηρίζουν.

Η ένταξη στην ΕΕ συχνά προβάλλεται ως το βασικό γεωπολιτικό εργαλείο της Ενωσης έναντι μιας επιθετικής Ρωσίας.

Η μελλοντική ένταξη στην ΕΕ ήταν ένα βασικό ζήτημα στις πρόσφατες εκλογές στη Μολδαβία, τις οποίες κέρδισε η φιλοευρωπαϊκή πρόεδρος Μάγια Σάντου, ενώ η ένταξη στην ΕΕ ήταν βασικό κίνητρο για την Ουκρανία ήδη από τις διαμαρτυρίες του Μαϊντάν το 2014 κατά της ρωσικής κυριαρχίας.

«Οι Ουκρανοί αγωνίζονται καθημερινά τα τελευταία 3,5 χρόνια για να κρατήσουν τη Ρωσία εκτός Ευρώπης», δήλωσε η Μάρτα Κος, Επίτροπος της ΕΕ για τη διεύρυνση, σε γραπτά σχόλια προς το Politico. «Στη Μολδαβία, η αξιοπιστία της προοπτικής ένταξης στην ΕΕ ήταν καθοριστική… Είμαι βέβαιη ότι τα κράτη-μέλη δεν θα θέσουν σε κίνδυνο αυτό το θέμα».

Παρά την πίεση από τις Βρυξέλλες, ωστόσο, οι ηγέτες της ΕΕ, που αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη υποστήριξη προς τα ακροδεξιά κόμματα στις χώρες τους, δεν φαίνεται να βιάζονται να ξεκινήσουν την επέκταση της ΕΕ σε 30 και περισσότερα μέλη.

Σε συνέντευξη Τύπου τον Ιούλιο, ο Φρίντριχ Μερτς άφησε να εννοηθεί ότι δεν αναμένει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ εντός του χρονικού πλαισίου του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού, ο οποίος διαρκεί έως το 2034.

Η ένταξη της Ουκρανίας «πιθανότατα δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης», δήλωσε τότε ο γερμανός καγκελάριος.

