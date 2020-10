ΕΕ: Στη Γερμανία η Ούρσουλα, σε προληπτική απομόνωση

Πέρασε κιόλας μία εβδομάδα από την ημέρα που η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την αυτο-απομόνωσή της εξαιτίας του κρούσματος κορονοϊού που εντοπίστηκε στο «περιβάλλον» της.

Η ίδια, όπως έγινε γνωστό τώρα, είχε κάνει προηγουμένως ένα τεστ κορονοϊού το οποίο βγήκε αρνητικό, ωστόσο δημιουργήθηκε ένα κάποιο μυστήριο γύρω της αφότου αποχώρησε εσπευσμένα από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ενωσης.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

