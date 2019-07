Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Κομισιόν

H 60χρονη Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η «εκλεκτή της Ανγκελα Μέρκελ», κατάφερε τελικά να πείσει τους ευρωβουλευτές στη συνεδρίαση της Τρίτης 16 Ιουλίου στο Στρασβούργο, με αποτέλεσμα να εκλεγεί νέα πρόεδρος της Κομισιόν, η πρώτη γυναίκα στο αξίωμα αυτό, παρά τα προγνωστικά που την ήθελαν να ηττάται. Ετσι θα αντικαταστήσει τον αποχωρούντα Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ την 1η Νοεμβρίου.

Ο διορισμός της γερμανίδας πολιτικού ενεκρίθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 383 ψήφους υπέρ και 327 ψήφους κατά. Η Φον ντερ Λάιεν χρειαζόταν 374 ψήφους για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία του σώματος. Είκοσι δύο ευρωβουλευτές απείχαν από την ψηφοφορία, ενώ βρέθηκε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Η πολιτικός που υποδείχθηκε ως το κατάλληλο πρόσωπο για την προεδρία της Κομισιόν προσπάθησε την τελευταία στιγμή να κερδίσει την υποστήριξη των ευρωβουλευτών με εξαγγελίες τόσο περί «πράσινης συμφωνίας για την Ευρώπη» όσο και περί «παράτασης για το Brexit». Το αποτέλεσμα δείχνει ότι τα κατάφερε, και με το παραπάνω.

Η εκλογή της γερμανίδας πολιτικού επετεύχθη με τη στήριξη των τριών βασικών παρατάξεων της Ευρωβουλής: του Λαϊκού Κόμματος, της Συμμαχίας Σοσιαλιστών – Δημοκρατών και των φιλελεύθερων κεντρώων Renew Europe

Σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, στην ομιλία της στο Στρασβούργο η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι θα προτείνει «μία βιώσιμη ευρωπαϊκή επενδυτική τράπεζα», ώστε να υπάρξουν «σημαντικά περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα μέτρα κατά την επόμενη δεκαετία».

Στο πρόγραμμα των «100 πρώτων ημερών της» στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται ως «πράσινος διαπραγματευτικός στόχος» η «ουδετεροποίηση» της Ευρώπης από άποψη άνθρακα έως το 2050. «Αυτό σημαίνει αλλαγή, όλοι μας πρέπει να συμβάλουμε, με τον τρόπο που ο καθένας μας ταξιδεύει και ζει». Είπε ακόμη ότι ο σημερινός στόχος της ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 40% έως το 2030 δεν είναι αρκετός. Ο στόχος πρέπει να είναι 50%, αν όχι 55%.

Καταψήφισαν την υποψηφιότητα της Φον ντερ Λάιεν οι Πράσινοι, όπως και οι αριστερόστροφες και δεξιόστροφες δυνάμεις της Ευρωβουλής που είχαν από νωρίς εκδηλώσει τις προθέσεις τους.

Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι δεν… πολυσιγυκινήθηκαν από την ομιλία της: η Σκα Κέλερ έγραψε σε τουίτ ότι η ομιλία της ήταν «ωραία», αλλά όχι πολύ συγκεκριμένη σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Nice speech by @vonderleyen . But beyond nice words, nothing concrete on: #climate , #searescue , #ruleoflaw , #leadcandidates . How exactly is she planning to put the words into action? Concrete proposals would have been good.

Οι Βόρειοι Πράσινοι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά δημοσίευσαν μία γελοιογραφία που παρουσιάζει την Φον ντερ Λάιεν ως την… προωθημένη δύναμη των στρατιωτικών, των τραπεζιτών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

A favourite of the elite, a @vonderleyen Presidency will mean no change to the cosy revolving-door culture, which has long tarnished the EU. Instead, we need someone who will tackle tax dodging & take on powerful corporate lobbies. #vdL is not the answer. #StormUrsula #EPlenary pic.twitter.com/zD7XkHAtDP

— The Left in the European Parliament (@GUENGL) July 16, 2019