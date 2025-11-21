ΕΕ: Για ποια ευρωπαϊκά προϊόντα θα ζητήσει εξαίρεση από τους δασμούς Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να ζητήσει από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ την εξαίρεση μιας σειράς ευαίσθητων ευρωπαϊκών προϊόντων από τους αμερικανικούς δασμούς, σύμφωνα με έγγραφο 27 σελίδων που έχει στη διάθεσή του το Politico.

Πρόκειται για έναν κατάλογο που περιλαμβάνει από τρόφιμα έως βιομηχανικό εξοπλισμό και ο οποίος αποτυπώνει την προσπάθεια των Βρυξελλών να προστατεύσουν βασικούς κλάδους εξαγωγών από νέες επιβαρύνσεις στο εμπόριο με τις ΗΠΑ.

Στα ευρωπαϊκά αγαθά, για τα οποία ζητείται εξαίρεση, περιλαμβάνονται βασικά προϊόντα της γαστρονομικής και αγροτικής παραγωγής της ΕΕ, όπως ζυμαρικά, τυριά, κρασιά, αποστάγματα και ελαιόλαδο, αλλά και προϊόντα μόδας όπως γυαλιά ηλίου και υποδήματα.

Η λίστα επεκτείνεται σε βιομηχανικούς τομείς που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί, όπως τα διαμάντια, τα εργαλεία, οι μεταλλικοί σωλήνες, εξαρτήματα ναυτικών μηχανών, υφάσματα, κεραμικά και ρομποτικός εξοπλισμός.

Ο κατάλογος οριστικοποιήθηκε την Παρασκευή από τα κράτη-μέλη και αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα στον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ και στον εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμσον Γκριρ, στο πλαίσιο συνάντησης με τους ευρωπαίους υπουργούς εμπορίου.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είχαν συμπεριληφθεί στη συμφωνία που είχαν συνάψει τον Ιούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, έγραψε το Politico.

Η συμφωνία εκείνη είχε προσφέρει περιορισμένες εξαιρέσεις, όπως στα αεροσκάφη και τα γενόσημα φάρμακα, αλλά προέβλεπε παράλληλα δασμούς 15% για το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Από την πλευρά της, η ΕΕ είχε δεσμευθεί να καταργήσει πλήρως τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα.

Το αίτημα των Βρυξελλών για χαλάρωση των δασμών έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Τραμπ δείχνει να απομακρύνεται από την πολιτική των εκτεταμένων κυρώσεων που επέβαλε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Μετά τις πρόσφατες ήττες Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε ενδιάμεσες εκλογές, όπου το αυξημένο κόστος διαβίωσης φάνηκε να επηρεάζει τους ψηφοφόρους, ο αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε πριν από μία εβδομάδα «αντισταθμιστικούς δασμούς» σε περισσότερα από 200 προϊόντα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων λιπάσματα, τροπικά φρούτα, καφέ και μπαχαρικά.

Στην τελευταία του κίνηση, την Πέμπτη, ήρε τους επιπλέον δασμούς σε μια σειρά βραζιλιάνικων αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων του βοδινού κρέατος και του καφέ, καταργώντας τα μέτρα που είχε επιβάλει το καλοκαίρι μέσα στο πλαίσιο έντασης με την κυβέρνηση της Βραζιλίας.

Ιδιαίτερο βάρος έχει για την ΕΕ το αίτημα άρσης των δασμών στα ζυμαρικά, καθώς η Ιταλία αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πλήγμα από την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει από τον Ιανουάριο δασμούς 92% στο πλαίσιο έρευνας ντάμπινγκ, επιπλέον του υπάρχοντος 15%. Ένα τέτοιο επίπεδο επιβάρυνσης ουσιαστικά ακυρώνει κάθε δυνατότητα εξαγωγής προς τις ΗΠΑ.

Καθώς οι διαπραγματεύσεις εισέρχονται σε νέα φάση, οι Βρυξέλλες προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν το τίμημα των εμπορικών ανακατατάξεων της Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο όπου το διεθνές οικονομικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστο.

