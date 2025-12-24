ΕΕ για κυρώσεις των ΗΠΑ: «Θα προστατεύσουμε την ελευθερία της έκφρασης»

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα συνεχίσει να προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, διαμήνυσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλουν ταξιδιωτική απαγόρευση σε πέντε ευρωπαίους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν, με την κατηγορία ότι επιδίδονται σε λογοκρισία των διαδικτυακών πλατφορμών.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο της ισχυρής ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Είμαστε υπερήφανοι για αυτήν. Θα την προστατεύσουμε», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Freedom of speech is the foundation of our strong and vibrant European democracy. We are proud of it. We will protect it. Because the @EU_Commission is the guardian of our values. https://t.co/J7u6GIyi6J — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος χαρακτήρισε τις κυρώσεις σε βάρος των πέντε Ευρωπαίων «απαράδεκτες μεταξύ συμμάχων, εταίρων και φίλων».

Οπως σημείωσε σε δική του ανάρτηση, η ΕΕ παραμένει «ανυποχώρητη στην υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, των δίκαιων ψηφιακών κανόνων και της κυριαρχίας της για την επιβολή ρυθμιστικών πλαισίων».

The EU condemns the U.S. travel restrictions against European citizens and officials. Such measures are unacceptable between allies, partners, and friends. The EU stands firm in its defense of freedom of expression, fair digital rules, and its regulatory sovereignty. https://t.co/Kh142DM676 — António Costa (@eucopresident) December 24, 2025

Πέραν της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τη σθεναρή καταδίκη της ταξιδιωτικής απαγόρευσης εξέφρασε και η Γερμανία.

Εκτός από τον Μπρετόν -πρωτεργάτη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), η οποία επιβάλλει στις πλατφόρμες ρυθμιστικές υποχρεώσεις, όπως η επισήμανση προβληματικού περιεχομένου- οι κυρώσεις στρέφονται κατά τεσσάρων διευθυντικών στελεχών και ιδρυτών μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην καταγραφή και αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για τις Ζόζεφιν Μπάλον και Αννα-Λένα φον Χόντεμπεργκ, γενικές διευθύντριες της γερμανικής οργάνωσης HateAid, τον Ιμραν Αχμεντ, ιδρυτή του Κέντρου Αντιμετώπισης Ψηφιακού Μίσους ΗΠΑ/Ηνωμένου Βασιλείου, και την Κλερ Μέλφορντ, ιδρύτρια του Παγκόσμιου Δείκτη Παραπληροφόρησης (GDI), με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ χαρακτήρισε «απαράδεκτα» τα μέτρα της Ουάσινγκτον, τονίζοντας ότι η DSA εγκρίθηκε μέσω δημοκρατικών διαδικασιών και εφαρμόζεται αποκλειστικά εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης. «Ο,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου, είναι παράνομο και εντός αυτού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τυχόν διαφωνίες θα έπρεπε να επιλύονται μέσω διαλόγου.

Από την πλευρά της, η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας επισήμανε ότι η HateAid στηρίζει θύματα παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, χωρίς να λογοκρίνει απόψεις. «Οποιος το αποκαλεί λογοκρισία παρερμηνεύει το συνταγματικό μας σύστημα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «οι κανόνες με τους οποίους επιλέγουμε να ζούμε στον ψηφιακό κόσμο στη Γερμανία και την Ευρώπη δεν καθορίζονται στην Ουάσινγκτον».

Ο ίδιος ο Μπρετόν καταδίκασε τα μέτρα, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών». Υπενθύμισε δε ότι, κατά τη θητεία του ως Επιτρόπου την περίοδο 2019–2024, είχε συγκρουστεί επανειλημμένως με τον δισεκατομμυριούχο Ελον Μασκ, στην πλατφόρμα Χ του οποίου οι Βρυξέλλες επέβαλαν πρόσφατα πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ για παραβιάσεις των κανόνων διαφάνειας.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης Παραπληροφόρησης (GDI) χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «αυταρχική επίθεση στην ελευθερία του λόγου και στυγερή πράξη κυβερνητικής λογοκρισίας», καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να εκφοβίσει και να φιμώσει φωνές με τις οποίες διαφωνεί. Οπως σημείωσε, οι κυρώσεις είναι «ανήθικες, παράνομες και αντιαμερικανικές».

Υπενθυμίζεται ότι η φον Χόντεμπεργκ είχε τιμηθεί τον Οκτώβριο από το γερμανικό κράτος για το έργο της στην καταπολέμηση της ψηφιακής βίας.

Η αμερικανική κυβέρνηση δικαιολόγησε τις κυρώσεις κατηγορώντας τα πέντε πρόσωπα και τις οργανώσεις τους ότι δρουν ως «ριζοσπάστες ακτιβιστές» και ότι επιδιώκουν να ασκήσουν πιέσεις στις αμερικανικές διαδικτυακές πλατφόρμες προκειμένου να αποσιωπηθούν «αμερικανικές απόψεις».

