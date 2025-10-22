ΕΕ: Αποθηκεύει κρίσιμα ορυκτά μετά τους περιορισμούς του Πεκίνου

Η ΕΕ σχεδιάζει να αγοράσει και να αποθηκεύσει κρίσιμες πρώτες ύλες για να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό με ορυκτά και μέταλλα που είναι πολύτιμα για βιομηχανίες, από την άμυνα έως την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η πρόταση αποτελεί μέρος ενός νέου ετήσιου σχεδίου εργασίας που παρουσιάστηκε την Τρίτη και έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην «στιγμή ανεξαρτησίας της Ευρώπης».

Η κίνηση αυτή —η δημιουργία ενός Κέντρου Κρίσιμων Πρώτων Υλών για την «παρακολούθηση, την από κοινού αγορά και την αποθήκευση αυτών των ορυκτών, τα οποία είναι τόσο απαραίτητα για την βιομηχανική μας κυριαρχία»— εντάσσεται σε ένα σχέδιο για το 2026 που περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ενωσης.

«Η περιφερειακή και παγκόσμια τάξη αναδιαμορφώνεται. Και η Ευρώπη πρέπει να αγωνιστεί για τη θέση της σε έναν κόσμο όπου ορισμένες μεγάλες δυνάμεις είναι είτε αμφίθυμες είτε εχθρικές απέναντί μας», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη.

Η Κίνα —η οποία κυριαρχεί στην παγκόσμια προμήθεια κρίσιμων ορυκτών— ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ευρείς ελέγχους στις εξαγωγές μαγνητών σπάνιων γαιών και των πρώτων υλών τους για λόγους εθνικής ασφαλείας, προκαλώντας ανησυχίες στον κλάδο, επισήμανε το Politico.

Ο Επίτροπος εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, επρόκειτο να συνομιλήσει με τον κινέζο ομόλογό του για να συζητήσουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Στο πλαίσιο του μεγάλου σχεδίου της για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με ορυκτά εκτός Κίνας, που παρουσιάστηκε το 2023, ο Επίτροπος είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για την ενίσχυση της παρακολούθησης και την αύξηση των κοινών αγορών και αποθεμάτων.

«Πέρα από τις πρώτες ύλες, η Ευρώπη πρέπει να έχει τον έλεγχο των κρίσιμων τεχνολογιών που θα διαμορφώσουν την οικονομία του αύριο», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν αναφορικά με τα σχέδια για το 2026, αναφέροντας κινήσεις σε διάφορους τομείς, όπως οι μπαταρίες, το cloud, η Tεχνητή Nοημοσύνη και τα προηγμένα υλικά, καθώς και σχέδια για κριτήρια «Made in Europe» για ευαίσθητα προϊόντα στις δημόσιες συμβάσεις.

Αναφερόμενη στην ανάγκη για μια «κυρίαρχη και ανεξάρτητη» Ευρώπη, η Επιτροπή οργάνωσε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2026 σε έξι κεφάλαια: βιώσιμη ευημερία και ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ασφάλεια, κοινωνικό μοντέλο και καινοτομία, ποιότητα ζωής, δημοκρατία και κράτος Δικαίου, και παγκόσμια δέσμευση.

Μεταξύ των μέτρων για το 2026 περιλαμβάνονται ένας νέος «ευρωπαϊκός νόμος για τα προϊόντα», μια επικαιροποίηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, νέες συνολικές προτάσεις για την απορρύθμιση της φορολογίας και της ενέργειας, ένα πακέτο μέτρων κατά της διαφθοράς και ένα σχέδιο δράσης κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Περιλαμβάνεται επίσης ένας κατάλογος 25 νομοσχεδίων που η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σχεδιάζει να καταργήσει το επόμενο έτος, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η ΕΕ βρίσκεται σε διαδικασία εξορθολογισμού της νομοθεσίας της προκειμένου να καταστεί πιο ανταγωνιστική, εν μέσω έντονης πίεσης από τη βιομηχανία και τις πρωτεύουσες των κρατών μελών.

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απόσυρσης -ο οποίος καλύπτει νομοσχέδια που έχουν ξεκινήσει τη νομοθετική τους πορεία αλλά έχουν καταστεί παρωχημένα ή έχουν εμπλακεί σε πολιτικές διαμάχες- περιλαμβάνουν ένα προτεινόμενο πλαίσιο παρακολούθησης για ανθεκτικά ευρωπαϊκά δάση. Οι εθνικές κυβερνήσεις στο Συμβούλιο και οι νομοθέτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν έξι μήνες για να παρουσιάσουν τα επιχειρήματά τους εάν επιθυμούν να διατηρήσουν τα νομοσχέδια.

