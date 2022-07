«Εμπλεξε» ο γερουσιαστής που μάχεται για τα F-16 του Ερντογάν

Ο ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που δηλώνει ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πουλήσουν οι ΗΠΑ F-16 στον Ερντογάν, έμπλεξε με τη Δικαιοσύνη, καθώς έλαβε, σύμφωνα με το Reuters, κλήση για κατάθεση από το ειδικό σώμα ενόρκων στην πολιτεία της Τζόρτζια, το οποίo ερευνά τις προσπάθειες που φέρεται να έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ ώστε να γυρίσει ανάποδα το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020 και να κερδίσει την Πολιτεία.

Οι κλήτευση που κατατέθηκε τη Τρίτη και φέρει την υπογραφή του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κομητείας Φούλτον, που εποπτεύει το ειδικό σώμα των ενόρκων, αφορά εκτός από τον Γκρέιαμ και τον πασίγνωστο πολιτικό Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην προσωπικό δικηγόρο του Τραμπ και πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης.

Αρχισε… «ανένδοτο» μετά το ραντεβού με Καλίν στην Αγκυρα

Ο Γκρέιαμ, εκ των στενών συνεργατών του Τραμπ, επισκέφτηκε την Τουρκία το περασμένο Σαββατοκύριακο, συναντήθηκε με τον στενότερο συνεργάτη του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αγκυρα και είχε ευρύτερες επαφές για το θέμα της πώλησης των F-16 στη γείτονα χώρα από τις ΗΠΑ.

I will do all in my power to support the Biden Administration’s decision to sell F-16s to the Turkish Air Force.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 4, 2022