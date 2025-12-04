Ε, όχι και ουρανοξύστης στις Αλπεις: Αντιδράσεις για ανέγερση κτιρίου 65 ορόφων

Σκαρφαλωμένο πάνω σε μια αλπική κοιλάδα, το χωριό Ζέρματ έχει μια από τις ωραιότερες θέες στην Ευρώπη, που εκτείνεται προς την καμπύλη κορυφή του Μάτερχορν από τη μία κατεύθυνση και την κορυφογραμμή Γκόρνεργκρατ από την άλλη. Αν ένας αρχιτέκτονας τα καταφέρει, η θέα θα συμπληρωθεί –ή, όπως λένε οι κάτοικοι, θα καταστραφεί– με το ψηλότερο κτίριο στην Ελβετία.

Ο Χάιντς Γιούλεν, 61 ετών, επιχειρηματίας και αρχιτέκτονας από την περιοχή, ελπίζει να κατασκευάσει έναν ουρανοξύστη ύψους 260 μέτρων, με 65 ορόφους και με προβλεπόμενο κόστος περίπου μισό δισ. ευρώ.

Με προσωρινή ονομασία Λίνα Πικ, το έργο θα περιλαμβάνει 32 ορόφους με «προσιτές» οικονομικά κατοικίες για τους ντόπιους και μια αίθουσα συναυλιών 2.500 θέσεων, ενώ οι 30 τελευταίοι όροφοι, με τα πολυτελή διαμερίσματα, θα προορίζονται σε μεγάλο βαθμό για πλούσιους ξένους επενδυτές.

Το έργο παρουσιάζεται ως μια κάθετη λύση στη μεγάλη έλλειψη στέγης του χωριού, που έχει μόνιμο πληθυσμό περίπου 5.800 κατοίκους, ο οποίος αυξάνεται τακτικά σε 40.000 τους χειμερινούς μήνες. Οι μέσες τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί σε σχεδόν 20.000 ελβετικά φράγκα ανά τετραγωνικό μέτρο – από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη.

«Εχουμε μεγάλα προβλήματα με την κρίση στέγασης», δήλωσε ο Γιούλεν στο SRF, τον ελβετικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. «Δεν υπάρχει χώρος για τους ντόπιους και τόσοι πολλοί από αυτούς μετακομίζουν». Ωστόσο δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ένας πύργος ψηλότερος από οτιδήποτε στη Φρανκφούρτη ή στη Μαδρίτη είναι η σωστή απάντηση.

Οταν ο Γιούλεν παρουσίασε τις προτάσεις του σε δημόσια συνάντηση, τον περασμένο μήνα, τον παρομοίασε με έναν γκρεμό που στέκεται σταθερός στην καταιγίδα των οικονομικών δυσκολιών του Ζέρματ, προστατεύοντας τον πληθυσμό.

Ο αρχιτέκτονας ανέφερε ότι είχε ήδη αποκτήσει ένα χωράφι στην κοιλάδα κάτω από την πόλη όπου σκοπεύει να κτίσει τον ουρανοξύστη.

Το κτίριο θα κατασκευαστεί σε μια τετράγωνη βάση διαστάσεων 40 μέτρων σε κάθε πλευρά. Θα υπάρχουν χίλιες θέσεις στάθμευσης στους πρόποδές του. Θα διαθέτει αθλητικό κέντρο, παιδικό σταθμό, καταστήματα και εστιατόρια.

Ωστόσο ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι το συγκρότημα θα μπορούσε να επιδεινώσει τα προβλήματα του Ζέρματ με τον υπερτουρισμό ή να χαλάσει τη θέα, με τον τρόπο που κάνει ο παρόμοιος αλλά πολύ μικρότερος Πύργος Ελεφαντοστού στο Μοντρέ.

Πολλοί Ελβετοί απάντησαν με ειρωνικό τρόπο, επισημαίνοντας τον αριθμό των προηγούμενων σχεδίων για μεγάλα έργα που έχουν αποτύχει και την ανάγκη για δημόσια ψηφοφορία σχετικά με την αναταξινόμησή της γης για σκοπούς πολεοδομίας. «Γιατί να μη σκάψουμε απλώς το Μάτερχορν και να κτίσουμε διαμερίσματα μέσα σε αυτό, με ανελκυστήρα στην κορυφή;», έγραψε κάποιος.

Ενας άλλος σχολίασε: «Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αρκετά ψηλό και φαρδύ ώστε να μην μπορείτε πλέον να δείτε το Μάτερχορν από το χωριό. Τότε δεν θα είναι πλέον τόσο ενδιαφέρον για τους τουρίστες και ίσως τα διαμερίσματα γίνουν φθηνότερα».

Το περίφημο Μάτερχορν, μια από τις ψηλότερες κορυφές των Αλπεων (4.478 μ.), βρίσκεται στα σύνορα Ελβετίας – Ιταλίας και είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βουνά της Γης λόγω του χαρακτηριστικού του σχήματος.

