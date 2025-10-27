Δυτική Οχθη: Ο Αμπάς έχρισε διάδοχό του έναν σύμμαχο του Ισραήλ

Ο Μαχμούντ Αμπάς, ο 89χρονος παλαιστίνιος πρόεδρος, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο αναπληρωτής του θα αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησής του.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε έπειτα από πιέσεις των αραβικών χωρών προς τον Αμπάς να ορίσει έναν σαφή διάδοχο για την Αρχή, η οποία διοικεί τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης.

Μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ελπίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη μεταπολεμική Γάζα, αν και το Ισραήλ απορρίπτει τη συμμετοχή της.

Ο Αμπάς ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή από τότε που εξελέγη για τετραετή θητεία το 2005. Από τότε δεν έχει διεξάγει προεδρικές εκλογές και έχει αρνηθεί να ορίσει έναν διάδοχο.

Παλαιστίνιοι σχολιαστές είπαν ότι η ανακοίνωση για τη διαδοχή έδειξε ότι ο Αμπάς, ο οποίος για πολύ καιρό απέφευγε κινήσεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν την εξουσία του, φαίνεται τώρα να έχει λίγες επιλογές.

«Αυτή η απόφαση δείχνει ότι ο Πρόεδρος Αμπάς δεν έχει πλέον περιθώρια ελιγμών ενόψει της διεθνούς πίεσης», δήλωσε στους New York Times ο Τζιχάντ Χαρμπ, ανεξάρτητος παλαιστίνιος πολιτικός αναλυτής.

Την Κυριακή, ο Αμπάς δήλωσε σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα επίσημα μέσα ενημέρωσης ότι, σε περίπτωση που παραιτηθεί από τη θέση του, τα ηνία θα περάσουν στον αντιπρόεδρό του.

Πρόκειται για τον Χουσεΐν αλ-Σέιχ, έναν μακροπρόθεσμο συνεργάτη που θεωρείται σύμμαχος του Ισραήλ, σημείωσαν οι NYT.

Ο Αλ-Σέιχ θα διατηρούσε αυτές τις εξουσίες για έως και 90 ημέρες μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου, σύμφωνα με τη δήλωση. Αυτή η προθεσμία θα μπορούσε να παραταθεί μόνο μία φορά, για άλλες 90 ημέρες, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Ωστόσο, οι παλαιστίνιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Αμπάς, έχουν υποσχεθεί επανειλημμένα να διεξαγάγουν εθνικές εκλογές από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκαν το 2006. Αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί και πολλοί φοβούνται ότι η κατάσταση δεν θα αλλάξει και πολύ μετά τον θάνατο του Αμπάς.

Η Χαμάς ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της Γάζας από την Παλαιστινιακή Αρχή το 2007 και από τότε οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαμάχη. Οι ηγέτες της Αρχής δηλώνουν ότι ελπίζουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γάζας ως μέρος της πορείας προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, στο οποίο αντιτίθεται το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν παροτρύνει τον Αμπάς να αναμορφώσει την Αρχή, να διεξάγει δημοκρατικές εκλογές και να τερματίσει το σύστημα πληρωμών προς τις οικογένειες των Παλαιστινίων που έχουν φυλακιστεί από το Ισραήλ, μεταξύ άλλων για βίαιες επιθέσεις.

Τον Φεβρουάριο, η Παλαιστινιακή Αρχή ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει σταδιακά τις πληρωμές, αν και ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το θα το κάνει.

Πολλοί Παλαιστίνιοι ήλπιζαν ότι η Παλαιστινιακή Αρχή, που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης τη δεκαετία του 1990, θα κυβερνούσε κάποτε ένα ανεξάρτητο κράτος. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχουν αποτύχει.

Το Ισραήλ επίσης παρακρατεί μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού προϋπολογισμού, παραλύοντας τα οικονομικά της Αρχής.

Ορισμένοι Παλαιστίνιοι θεωρούν πλέον τον Αμπάς συνεργάτη της ισραηλινής κυριαρχίας, λόγω της πολιτικής του να συνεργάζεται με το Ισραήλ για την καταστολή των τρομοκρατικών οργανώσεων στη Δυτική Οχθη, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς. Η μεγάλη πλειοψηφία ζητά τακτικά την παραίτησή του στις δημοσκοπήσεις.

Πολλοί Παλαιστίνιοι πιθανότατα θα θεωρήσουν τον 64χρονο Αλ-Σέιχ ως «μία από τα ίδια». Ο Αλ-Σέιχ διετέλεσε προηγουμένως επικεφαλής της επιτροπής πολιτικών υποθέσεων της Αρχής, η οποία χειρίζεται μεγάλο μέρος του συντονισμού της παλαιστινιακής κυβέρνησης με το Ισραήλ.

Ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι τον περιγράφουν συχνά ως έναν ρεαλιστή μετριοπαθή που επιθυμεί να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Οι παλαιστίνιοι επικριτές τον αποκαλούν σύμβολο της αποτυχημένης προσέγγισης του Αμπάς να συνεργάζεται με το Ισραήλ, ακόμη και ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τη δεκαετή κατοχή του.

