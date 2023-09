Δύο γυναίκες νεκρές στην Αστρίτσα Καρδίτσας – Εξι τα θύματα της κακοκαιρίας

Στα έξι αυξήθηκαν τα θύματα της κακοκαιρίας «Daniel» μετά τον εντοπισμό δύο γυναικών οι οποίες ανασύρθηκαν νεκρές στα Αστρίτσα Καρδίτσας, σύμφωνα με απολογισμό των Αρχών νωρίς το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, συγγενής των δύο θυμάτων τις είχε προειδοποιήσει να φύγουν ωστόσο εκείνες απάντησαν αρνητικά.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ανησύχησε και κάλεσε τους διασώστες, οι οποίοι έσπευσαν και τις εντόπισαν νεκρές στο σπίτι. Τις μετέφεραν με βάρκα σε ασθενοφόρο.

Από την Αστρίτσα έχουν διασωθεί 16 άτομα.

Νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός από άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ ένας 49χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στον Δήμο Δομοκού. Βρέθηκε καταπλακωμένος από φερτά υλικά.

Την Τετάρτη εντοπίστηκαν νεκροί ένας 82χρονος στην περιοχή Ελληνόπυργος Καρδίτσας, ο οποίος αγνοούνταν και ο οποίος φαίνεται πως καταπλακώθηκε από όχημα και μια 87χρονη στη «πνιγμένη» Μαγνησία.

Το πρώτο θύμα της φονικής κακοκαιρίας ήταν ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος από τον Βόλο ο οποίος έχασε τη ζωή του την Τρίτη, όταν καταπλακώθηκε από τοιχίο που υποχώρησε από τα ορμητικά νερά.

21:14 Στον απεγκλωβισμό 185 ατόμων από τις παραλίες Μικρό, Πλατανιάς και Χόρτο νομού Μαγνησίας προχώρησε επιβατηγό τουριστικό σκάφος υπο την εποπτεία του Λιμενικού και υπό τον συντονισμό του Ενιαίο Κέντρου Επιχειρήσεων Ερευνας και Διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Επίσης, από την παραλία Μηλίνα έχουν απεγκλωβιστεί 24 άτομα από δύο πλωτά του λιμενικού.

Ολα τα άτομα μεταφέρονταν στο λιμάνι του Βόλου. Στο λιμάνι του Βόλου αναμενόταν να καταπλεύσει και το Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης του Λιμενικού 090. Επιπλέον η Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών απεγκλώβισε και μία ηλικιωμένη γυναίκα από το χωριό Αγ.Τριάδα.

21:03 Το βράδυ της Πέμπτης έγινε γνωστό πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετέφερε στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την «ισχυρή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» στην Ελλάδα, την οποία έπληξε σφοδρότατα το ακραίο καιρικό φαινόμενο. Παράλληλα η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε ότι η ΕΕ βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές Αρχές προκειμένου να κινητοποιηθεί έμπρακτη υποστήριξη της χώρας.

«Η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

»Είμαστε έτοιμοι να ενεργοποιήσουμε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Μετέφερα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την ισχυρή μας ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Είμαστε σε επαφή με τις ελληνικές Αρχές για να κινητοποιήσουμε υποστήριξη» σημείωσε συγκεκριμένα η κυρία Φον ντερ Λάιεν σε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Europe is by the side of the people affected by devastating floods in Greece, Bulgaria and Turkey.

We stand ready to activate our EU Civil Protection Mechanism.

I conveyed to PM @kmitsotakis our strong European solidarity.

We are in contact with the Greek authorities to…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 7, 2023