Δριμεία επίθεση Αλ Γκορ σε Τραμπ: Θυμίζει την άνοδο των Ναζί στη Γερμανία

Ο Αλ Γκορ δήλωσε ότι υπάρχουν «σημαντικά διδάγματα» που μπορούν να αντληθούν από τις ομοιότητες μεταξύ της ανόδου των Ναζί στη Γερμανία και της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε σφοδρή επίθεση κατά του αμερικανού πρόεδρου, τη Δευτέρα, στη διάρκεια εκδήλωσης για την κλιματική αλλαγή στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Γκορ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή της πραγματικότητας», όπως ακριβώς έκανε το ναζιστικό κόμμα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 στη Γερμανία, ανέφερε το Politico.

«Ηταν ο Τέοντορ Αντόρνο», είπε ο Γκορ, «που περιέγραψε πώς οι Ναζί, “επιτέθηκαν στην καρδιά της διάκρισης μεταξύ αλήθειας και ψέματος”. Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει να προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή της πραγματικότητας».

“I understand very well why it is wrong to compare Adolf Hitler’s Third Reich to any other movement. It was uniquely evil, full stop. I get it. BUT there are important lessons from the history of that emergent… pic.twitter.com/G73rcdui2g

