Δραματική η πρώτη ομιλία του πρωθυπουργού Σούνακ: «Ενότητα ή πεθαίνουμε»

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με οικονομικές προκλήσεις και χρειάζεται σταθερότητα και ενότητα, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρίσι Σούνακ, στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση αφότου ανακηρύχθηκε νέος ηγέτης του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος και ενόψει της ανάληψης της πρωθυπουργίας της χώρας.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αντιμετωπίζουμε μια σοβαρή οικονομική πρόκληση», δήλωσε ο Σούνακ. «Χρειαζόμαστε πλέον σταθερότητα και ενότητα. Ύψιστη προτεραιότητά μου θα είναι να ενώσω το κόμμα και τη χώρα μας», τόνισε μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα των Συντηρητικών.

Δεσμευόμενος ότι θα ασκήσει τα καθήκοντά του με αξιοπρέπεια και ταπεινότητα, ανέφερε πως θεωρεί ότι έχει το προνόμιο να υπηρετήσει το κόμμα που αγαπά και να ανταποδώσει στη χώρα του στην οποία οφείλει τόσα πολλά.

“There is no doubt we face a profound economic challenge.”

Rishi Sunak says he will make it his “utmost priority” to unite the party and country to build a “better, more prosperous future”.

