Δουβλίνο: Ταραχές για τρίτο βράδυ κοντά σε ξενοδοχείο με αιτούντες άσυλο

Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν έπειτα από πολύωρες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομικών, το βράδυ της Τετάρτης, κοντά σε ξενοδοχείο όπου διαμένουν αιτούντες άσυλο στο Δουβλίνο.

Ηταν η τρίτη νύχτα επεισοδίων στο ίδιο σημείο, στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Δύο αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με τους διαδηλωτές. Ενας αστυνομικός χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα μπουκάλι, ενώ ο άλλος υπέστη τραύμα στον ώμο.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο, σε μια περιοχή δυτικά της πρωτεύουσας.

Ηταν η τρίτη νύχτα διαδηλώσεων στο ξενοδοχείο Citywest ύστερα από καταγγελία για σεξουαλική επίθεση σε ένα 10χρονο κορίτσι, στην περιοχή του ξενοδοχείου, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ενας 26χρονος άνδρας, ο οποίος δεν μπορεί να κατονομαστεί λόγω των κανόνων που ισχύουν για όλες τις υποθέσεις σεξουαλικής βίας στην Ιρλανδία, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη με την κατηγορία της επίθεσης.

Συνελήφθησαν άτομα εν μέσω των σοβαρών ταραχών την Τρίτη το βράδυ και η αστυνομία υποσχέθηκε «αυστηρή αντίδραση» σε περίπτωση που η βία συνεχιστεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζιμ Ο’ Κάλαχαν, δήλωσε ότι «πολλοί έχουν συλληφθεί» την Τετάρτη και «θα ακολουθήσουν και άλλοι».

Πρόσθεσε ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε επαγγελματικά στη βία στην περιοχή και ότι οι συλληφθέντες θα «κατηγορηθούν, θα δημοσιοποιηθεί το όνομά τους και θα αντιμετωπιστούν με αμείλικτη αυστηρότητα» από τη Δικαιοσύνη.

Νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες διαδηλωτές ήρθαν και πάλι αντιμέτωποι με περίπου 40 αστυνομικούς και ΜΑΤ, που δέχθηκαν επίθεση με θραύσματα, πέτρες και πυροτεχνήματα.

Ορισμένοι διαδηλωτές συνέχισαν να ρίχνουν τούβλα, φωτοβολίδες, μπουκάλια και ξύλινες σανίδες στους αστυνομικούς. Υπήρξαν επίσης πράξεις βανδαλισμού στην περιοχή.

Το βράδυ της Τρίτης, μία αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τα επεισόδια και ένα αστυνομικό όχημα πυρπολήθηκε.

Ο επίτροπος της αστυνομίας δήλωσε ότι ήταν «αποφασισμένος» να «παραπέμψει περισσότερα άτομα στη Δικαιοσύνη».

Είπε ότι η αναταραχή δεν ήταν μια ειρηνική διαδήλωση και πρόσθεσε: «Ηταν βία με σκοπό να καταστραφεί το κτίριο Citywest και να εκφοβιστούν όσοι βρίσκονταν μέσα».

Ο ιρλανδός πρωθυπουργός καταδίκασε τις ταραχές και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει «καμία δικαιολογία» για τις επιθέσεις κατά της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες, φώναζαν συνθήματα κατά της μετανάστευσης και πετούσαν αντικείμενα.

