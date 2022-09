Δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν ότι οι μουσώνες βύθισαν το ένα τρίτο του Πακιστάν

Εκκληση για επείγουσες δωρεές με σκοπό την καταπολέμηση των καταστροφικών επιπτώσεων των πλημμυρών στο Πακιστάν απηύθυναν οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια, την ώρα που νέες δορυφορικές εικόνες εμφάνιζαν το ένα τρίτο της χώρας να έχει βρεθεί κάτω από το νερό.

Οπως έγραψε ο Guardian, καθώς η Επιτροπή Eκτακτης Ανάγκης για Καταστροφές (DEC) του Ηνωμένου Βασιλείου καλούσε σε συγκέντρωση κεφαλαίων για τα 33 εκατομμύρια ανθρώπους που επλήγησαν, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) δημοσίευε εικόνες με βάση τα δεδομένα που κατέγραψε ο δορυφόρος Copernicus. Oι φωτογραφίες αυτές φάνηκε να επιβεβαιώνουν την εκτίμηση της πακιστανικής κυβέρνησης ότι περισσότερο από το ένα τρίτο της χώρας –μια περιοχή περίπου όσο το Ηνωμένο Βασίλειο– έχει βυθιστεί από τις βροχοπτώσεις των μουσώνων, οι οποίες εκτιμάται ότι ήταν 10 φορές πιο έντονες από το συνηθισμένο.

«Ο ποταμός Ινδός υπερχείλισε, δημιουργώντας ουσιαστικά μια μεγάλη λίμνη, πλάτους δεκάδων χιλιομέτρων», ανέφερε η ESA σε σχετική δήλωση της.

Οι πλημμύρες στοίχισαν περισσότερες από 1.100 ζωές, συμπεριλαμβανομένων 399 παιδιών, κατέστρεψαν περισσότερα από ένα εκατομμύριο σπίτια και παρέσυραν καλλιέργειες, ζώα και σημαντικές υποδομές, όπως δρόμους και γέφυρες.

Την Πέμπτη, ο Σάλεχ Σαΐντ, διευθύνων σύμβουλος της DEC, της πλατφόρμας συνεργασίας 15 μεγάλων φιλανθρωπικών οργανώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, παρακάλεσε το βρετανικό κοινό να συνδράμει τους πληγέντες. «Ο χρόνος είναι κρίσιμος, με τις συνθήκες να αναμένεται να επιδεινωθούν καθώς οι βροχές συνεχίζονται», είπε. «Προτρέπουμε τους πάντες: παρακαλώ δώστε ό,τι μπορείτε».

The flooding in Pakistan is so bad that what looks like an entire new massive lake is now visible from space pic.twitter.com/NygQLn1SDi

Εκπρόσωπος της οργάνωσης Care Pakistan συμφώνησε ότι η κατάσταση στη χώρα δεν είχε τεθεί «υπό έλεγχο». «Χρειαζόμαστε όσο περισσότερη βοήθεια μπορούμε», σημείωσε.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας αντιμετωπίζουν τεράστιες υλικοτεχνικές προκλήσεις στην προσπάθεια τους για να φτάσουν σε εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική επαρχία Σινδ όπου η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή, προσέθεσε η βρετανική εφημερίδα. Ακόμη και σε περιοχές όπου το νερό έχει υποχωρήσει ελαφρώς η διανομή της βοήθειας περιπλέκεται λόγω των κατεστραμμένων δρόμων, των κομμένων καλωδίων ρεύματος και των φραγμένων σιδηροδρόμων.

«Αυτό σημαίνει ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δυσκολεύονται –αποτελεί πρόκληση το να μεταφέρεις βοήθεια από το σημείο Α στο σημείο Β», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Islamic Relief Worldwide Ουασίμ Αχμαντ. Στο μεταξύ, «τα διαθέσιμα αγαθά για τις υπηρεσίες αρωγής και τους ανθρώπους μειώνονται».

Μιλώντας από τη βορειοδυτική επαρχία Κιμπέρ-Πακτούννκβα, ο Αχμαντ είπε ότι βρισκόταν στη χώρα και για τις πλημμύρες του 2010, που σκότωσαν σχεδόν 2.000 ανθρώπους, ωστόσο χαρακτήρισε χειρότερη την τωρινή καταστορφή. «Επικρατεί το απόλυτο χάος παντού. Οι άνθρωποι περιμένουν στην άκρη του δρόμου ανθρωπιστική βοήθεια, όπως νερό, φαγητό, παραπομπή σε καταλύμματα –και αυτό δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του Πακιστάν. Στα 22 χρόνια της εμπειρίας μου ως εργαζόμενος στην ανθρωπιστική βοήθεια, δεν είδα ποτέ τέτοια καταστροφή να έχει προκληθεί από πλημμύρες», αφηγήθηκε.

– 1350 people killed – 50M people displaced – 900K livestock deaths – 1M houses washed away – 40+ reservoirs breached – 220+ bridges collapsed – 90% cropped damaged – $10B loss to economy – 1/3 country underwater

Ενας άλλος εργαζόμενος στο πεδίο, μέρος της αποστολής της HelpAge International, ανέφερε ότι από τα 33 εκατομμύρια άτομα που επλήγησαν, τα 2,3 εκατομμύρια πιστεύεται ότι είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτοι καθώς συχνά δεν μπορούν ούτε να φτάσουν στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς.

Εξάλλου, σε μια χώρα που ήδη υποφέρει από υψηλά επίπεδα φτώχειας και υποσιτισμού, η εκτεταμένη καταστροφή των καλλιεργειών και της κτηνοτροφίας αποτελεί μία ακόμη ανησυχία, κατά το ρεπορτάζ του Guardian, εκθέτοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε έναν ιδιαιτερα δύσκολο χειμώνα.

Οπως προειδοποίησε, άλλωστε, η διευθύντρια της Action Against Hunger του Πακιστάν Τζένιφερ Ανκρομ-Καν η επισιτιστική καταστροφή αυτή ήρθε να προστεθεί στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του Covid καθώς και στην απότομη αύξηση των τιμών των τροφίμων που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επομένως, «αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει τη χώρα μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά και μακροπρόθεσμα», επεσήμανε.

Horrifying footage from S. #Pakistan today of entire building washed away by floods. Over 935 people killed, more than 33 million affected, worst natural disaster for country in decades: pic.twitter.com/aO6ZMlQycf

Η πακιστανική κυβέρνηση ανέφερε ότι οι ζημιές από τις πλημμύρες θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα σε βοήθεια καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές επιπτώσεις των πολύνεκρων πλημμυρών.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 160 εκατ. δολαρίων σε βοήθεια για να αντιμετωπιστεί αυτή η «άνευ προηγουμένου κλιματική καταστροφή», όπως την χαρακτήρισε.

The World Health Organisation has classified the recent flooding in Pakistan as a grade 3 emergency – the highest level.

900 health facilities have been damaged and millions are without access to health care.

People urgently need medical support. Donate:https://t.co/LjAgNYHFSs pic.twitter.com/ffHEEGHTF2

— DEC (@decappeal) September 2, 2022