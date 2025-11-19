Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος μετά την απολογία του (και) ο αστυνομικός για «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Μετά την 23χρονη αξιωματικό υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, ελεύθερος (με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Α.Τ.) αφέθηκε μετά την απολογία και ο βαρδιούχος στο Κέντρο της Αμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην έκκληση για βοήθεια της δολοφονηθείσας ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

«Η φράση “το περιπολικό δεν είναι ταξί” δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση», θέλησε να διευκρινίσει ο δικηγόρος του αστυνομικού, Χρήστος Καραμανλής, επιμένοντας ότι ο εντολέας του έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει πρωτοκόλλου.

Σειρά παίρνει την Πέμπτη για τη δική του απολογία ο φρουρός του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, ο οποίος τη στιγμή της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής δεν αντιλήφθηκε τίποτα και δεν ξεμύτισε καν από το κουβούκλιο του σκοπού έξω από το αστυνομικό τμήμα.

