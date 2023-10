ΔΝΤ: Με 2,5% το 2023 και 2% το 2024 θα τρέξει η ελληνική οικονομία – στο 4,1% φέτος ο πληθωρισμός

Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 2,5% εφέτος και 2% το 2024 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (World Economic Outlook). Πρόκειται για ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς που προβλέπονται για την Ευρωζώνη, αλλά μικρότερους από τις προβλέψεις που υπάρχουν στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2024 (αύξηση ΑΕΠ 3%)

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η μεγέθυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης αναμένεται 0,7% φέτος και 1,2% το 2024, ρυθμοί σημαντικά χαμηλότεροι σε σχέση με της Ελλάδας.

Οσον αφορά τον πληθωρισμό, όπως μετριέται με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή, το Ταμείο προβλέπει ότι θα μειωθεί σε μέσα επίπεδα στην Ελλάδα στο 4,1% εφέτος και στο 2,8% το 2024, ενώ για την Ευρωζώνη προβλέπεται να μειωθεί στο 5,6% και 3,3%, αντίστοιχα.

Η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα προβλέπεται να συνεχιστεί, με το ποσοστό της να υποχωρεί στο 10,8% φέτος και το 9,3% το 2024 από 12,4% πέρυσι.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί στο 6,9% του ΑΕΠ φέτος και περαιτέρω στο 6% του ΑΕΠ το 2024. Για την Ευρωζώνη προβλέπεται πλεόνασμα 1,2% του ΑΕΠ φέτος που θα αυξηθεί στο 1,4% το 2024.

Για την παγκόσμια οικονομία, το ΔΝΤ αναφέρει ότι έδειξε ανθεκτικότητα στις διαδοχικές κρίσεις της πανδημίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, αλλά η ανάκαμψη παραμένει αργή και δεν είναι ομοιόμορφη.

Προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί 3% φέτος, όσο προβλεπόταν και τον Ιούνιο, και 2,9% το 2024 έναντι οριακά υψηλότερης πρόβλεψης τον Ιούνιο. Οι προβλέψεις παραμένουν χαμηλότερες από τον ιστορικό μέσο όρο (περίοδος 2000-2019) που ήταν 3,8%.

The IMF forecasts global growth to remain slow at 3.0% in 2023 and 2.9% in 2024. Widening divergences among countries and regions is making it harder for some to catch up to higher living standards. https://t.co/pzLIvHg5Ln #WEO pic.twitter.com/ouwBniHbul

— IMF (@IMFNews) October 10, 2023