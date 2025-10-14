ΔΝΤ: Με 2% θα «τρέξει» η ανάπτυξη στην Ελλάδα τη διετία 2025-26

Διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, προβλέπει η νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το ΔΝΤ εκτιμά αύξηση του ΑΕΠ κατά 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, έναντι 2,3% το 2024, με τον ρυθμό ανάπτυξης να προβλέπεται υψηλότερος από ό,τι στην Ευρωζώνη, όπου αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,3%.

Η ανάπτυξη της χώρας αναμένεται να στηριχθεί στις επενδύσεις, τον τουρισμό και στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά από 3,1% το 2025 σε 2,5% το 2026, σηματοδοτώντας ομαλοποίηση του κόστους ζωής.

Παρά ταύτα, το Ταμείο προειδοποιεί για επίμονες πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, εξαιτίας των διεθνών τιμών ενέργειας και των αυξημένων μισθολογικών απαιτήσεων.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αναμένεται να παραμείνει αρνητικό (-5,8% του ΑΕΠ το 2025 και -5,3% το 2026), αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές.

Αντίθετα, θετική πορεία καταγράφει η αγορά εργασίας, με την ανεργία να εκτιμάται ότι θα μειωθεί από 9% το 2025 σε 8,4% το 2026, χάρη στην αύξηση της απασχόλησης στους τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας και των υποδομών.

Οποιεσδήποτε επιφυλάξεις του Ταμείου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας έχουν να κάνουν με τις διεθνείς γεωοικονομικές πιέσεις, υψηλά επιτόκια και επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου.

Η παγκόσμια οικονομία

«Σε συνεχή μεταβολή η παγκόσμια οικονομία, οι προοπτικές της παραμένουν αβέβαιες» είναι ο τίτλος της έκθεσης του Ταμείου. «Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε ένα τοπίο που έχει αναδιαμορφωθεί από τα νέα μέτρα πολιτικής», σημειώνει, αναφερόμενο στις αυξήσεις των δασμών από τις ΗΠΑ.

«Κάποιοι ακραία υψηλοί δασμοί μετριάστηκαν χάρη σε μεταγενέστερες συμφωνίες και αναπροσαρμογές. Ωστόσο, το συνολικό περιβάλλον παραμένει ασταθές και οι προσωρινοί παράγοντες που στήριξαν τη δραστηριότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως το frontloading (η επιτάχυνση των εξαγωγών στις ΗΠΑ πριν την εφαρμογή των αυξημένων δασμών), εξαντλούνται», προσθέτει.

Το αποτέλεσμα είναι οι προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη να έχουν αναθεωρηθεί μεν ελαφρά ανοδικά σε σχέση με τις προβλέψεις του Απριλίου 2025, αλλά να εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες σε σχέση με αυτές πριν τις αυξήσεις δασμών από τις ΗΠΑ.

Η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να επιβραδυνθεί από 3,3% το 2024 σε 3,2% το 2025 και 3,1% το 2026, με τις αναπτυγμένες οικονομίες να σημειώνουν ρυθμό περίπου 1,5% και τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες λίγο πάνω από 4%.

Ο πληθωρισμός αναμένεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αν και με διαφορές μεταξύ των χωρών, καθώς στις ΗΠΑ προβλέπεται να κινηθεί υψηλότερα από τον στόχο, ενώ σε άλλες χώρες θα κινηθεί χαμηλότερα.

Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι καθοδικοί, σύμφωνα με το ΔΝΤ, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα, ο αυξημένος προστατευτισμός και οι διαταραχές στην προσφορά εργασίας ενδέχεται να την περιορίσουν. Οι δημοσιονομικές αδυναμίες, πιθανές διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και η διάβρωση των θεσμών ενδέχεται να απειλήσουν τη σταθερότητα, προσθέτει το ΔΝΤ, καλώντας τους υπεύθυνους φορείς άσκησης πολιτικής να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη με αξιόπιστες, διαφανείς και βιώσιμες πολιτικές

Η εμπορική διπλωματία, σημειώνει, πρέπει να συνδυαστεί με μακροοικονομικές προσαρμογές και οι χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην ανάγκη να διατηρηθεί η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News