Διχάζει το τζαμαϊκανό look της Αντέλ: «Το στιλ των μαύρων δεν είναι για λευκούς»

Όλα τα είχε η Μαριορή (της πολιτικής ορθότητας), ο φερετζές (της «πολιτιστικής εκμετάλλευσης») της έλειπε.

Νέο… κοσκινάκι βρήκαμε με τον όρο cultural appropriation, δηλαδή την λεγόμενη πολιτισμική οικειοποίηση.

Πρόκειται για την υιοθέτηση ή κλοπή συμβόλων από άλλες κουλτούρες με στόχο την προσωπική προβολή ενός ατόμου που είναι εντελώς εκτός αυτού του πολιτισμού.

Γι’ αυτό ακριβώς κατηγορούν πολλοί τις τελευταίες ώρες την Αντέλ.

Με κοτσιδάκια στυλ bantu (μπαντού, δημοφιλές στην Τζαμάικα και γενικά στην Καραϊβική) στα μαλλιά της, η τραγουδίστρια φόρεσε ένα μπικίνι με τη σημαία της Τζαμάικα και με ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στο ματαιωμένο, λόγω της πανδημίας, καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ στο Λονδίνο.

Μάλιστα, η τραγουδίστρια πόζαρε στην αυλή της έπαυλής της, αξίας 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Μπέβερλι Χιλς, γιορτάζοντας ένα καρναβάλι που… δεν έγινε ποτέ.

Ωστόσο, κάποιοι θίχτηκαν από την εμφάνιση της κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται αυτού του είδους την κουλτούρα προκειμένου να προβάλει (ξανά) τον (πολύ αδυνατισμένο) εαυτό της.

Τα σχόλια για την επιλογή της φωτογραφίας σε αυτή τη χρονική στιγμή ποικίλουν.

Άλλοι χρήστες σχολιάζουν την απώλεια των (πολλών) κιλών της, άλλοι θεωρούν μάταιο να επιδεικνύεται σε μια χρονική συγκυρία που η Βρετανία μετρά πάνω από 1.500 κρούσματα κορονοϊού ημερησίως και άλλοι σχολιάζουν μέχρι και την ομοιότητά της με την Κέιτι Πέρι.

Κάποιοι θεωρούν ότι η τραγουδίστρια του «Rolling in the Deep» δείχνει έλλειψη ευαισθησίας όταν την ίδια στιγμή συμβαίνουν τραγωδίες σε πολλά «μέτωπα» και το κίνημα «Black Lives Matter» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

adele sweetie…. you could’ve gone without the bantu knots pic.twitter.com/bwRt43xd08

«Το στιλ μαλλιών των μαύρων δεν είναι για να το κλέβουν λευκοί ούτε σε ένα καρναβάλι ούτε ποτέ», έγραψε μια χρήστης.

«Unfollow απόψε. Σημειώστε πως είμαι από το Λονδίνο. Αν και μπορεί να φαίνεται χαριτωμένο σε κάποιους, δεν είναι καθόλου», έγραψε μια άλλη.

«Πολλές μαύρες και Λατίνες γυναίκες μπορεί να έχουν απολυθεί από δουλειές και μικρά παιδιά να έχουν σταλεί σπίτια τους από το σχολείο επειδή εμφανίστηκαν με τέτοια μαλλιά. Αυτό έχει συμβεί σε Βρετανία, ΗΠΑ και άλλες χώρες του εξωτερικού. Δεν είμαι φαν», πρόσθεσε μια τρίτη.

Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που την υπερασπίστηκαν λέγοντας ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση προσβλητική, απλά ήθελε να δείξει πόσο αδυνάτισε και πως, τέλος πάντων, να αποτίσει τον δικό της φόρο τιμής σε μια από τις αγαπημένες της συνήθειες όλα αυτά τα χρόνια.

Η Αντέλ συνήθιζε να εμφανίζεται στο καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ, τόσο ως… άγνωστη νεαρή Αγγλίδα, όσο και μετά που έγινε παγκοσμίως γνωστή.

no but I really thought yall edited this picture of adele with the bantu knots & the jamaicain flag bathing suit but she literally posted it on ig😭😭😭 pic.twitter.com/XahGSZY7tU

— b🌈| BLM! (@whichwhitewitch) August 30, 2020