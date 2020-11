Διχάζει το γυμνό άγαλμα για τη «μητέρα του φεμινισμού»

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στη Βρετανία με αφορμή τα αποκαλυπτήρια την περασμένη Τρίτη, ενός μνημείου που τιμά την «μητέρα του φεμινισμού» Μέρι Γουόλστονκραφτ.

Σύμφωνα με την Guardian, το γλυπτό που πλέον κοσμεί το πάρκο Νιούινγκτον Γκριν στο βόρειο Λονδίνο προκάλεσε πλήθος αρνητικά σχόλια από την πρώτη κιόλας στιγμή, με πολλούς να αναρωτιούνται γιατί ένα μνημείο αφιερωμένο σε αυτήν την τόσο σημαντική προσωπικότητα δεν απεικονίζει την ίδια αλλά μια ολόγυμνη γυναικεία φιγούρα.

Το γλυπτό που φιλοτέχνησε η Μάγκι Χάμπλινγκ περιλαμβάνει μια γυμνή, ασημένια γυναικεία φιγούρα που βρίσκεται στην κορυφή ενός αφηρημένου σχήματος, με λεπτομέρειες από γυναικείες μορφές.

Αποτελεί το προϊόν μιας κοπιαστικής καμπάνιας διάρκειας 10 ετών με την ονομασία Mary on The Green, για την συγκέντρωση των 143.000 λιρών (160.000 ευρώ) που κόστισε τελικά η δημιουργία του.

Η βρετανίδα συγγραφέας και ακτιβίστρια Κάρολιν Κριάντο-Πέρεζ έκανε λόγο για «καταστροφικά λάθος αποφάσεις».

«Χωρίς να θέλω να μειώσω τις εντυπωσιακές προσπάθειες που έγιναν για την ανέγερση του μνημείου, μου φαίνεται ότι πήγε χαμένη όλη η σκληρή δουλειά. Πιστεύω πραγματικά ότι αυτή η απεικόνιση την προσβάλλει [την Γουόλστονκραφτ]. Δεν νομίζω ότι θα την ευχαριστούσε να την αντιπροσωπεύει μια γυμνή καλοσχηματισμένη γυναίκα εν είδη ονείρωξης», τονίζει απογοητευμένη.

Ακόμη μία συγγραφέας, η Τρέισι Κινγκ, υποστήριξε ότι «κανένας περαστικός έφηβος που θα κοιτάξει το άγαλμα δεν θα σκεφτεί “α, να μια θρυλική μορφή του φεμινισμού. Θα σκεφτεί “βυζιά”».

Η δημοσιογράφος Κάθριν Φόκνερ υπογράμμισε ότι «βρίσκει θλιβερό το γεγονός ότι κάποιοι επέλεξαν να τιμήσουν μια τόσο σημαντική γυναίκα με μια γυμνή ασημί Μπάρμπι».

Όσον αφορά την άποψη της ίδιας της δημιουργού, η Χάμπλινγκ εξήγησε ότι η γυναικεία φιγούρα συμβολίζει όλες τις γυναίκες και δεν ήθελε τα ρούχα να «περιορίσουν» την εικόνα σε μια συγκεκριμένη χώρα και εποχή.

«Δεν είναι μια συμβατική ηρωϊκή απεικόνιση της Μέρι Γουόλστονκραφτ. Είναι ένα γλυπτό για το τώρα, στο πνεύμα της».

Η Μαίρη Γουόλστονκραφτ (27 Απριλίου 1759 – 10 Σεπτεμβρίου 1797) ήταν Αγγλίδα συγγραφέας, φιλόσοφος και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών.

Παρότι έγραψε πλήθος μυθιστορημάτων, την Ιστορία της Γαλλικής Επανάστασης και ένα παιδικό βιβλίο, το έργο που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στην ιστορία ήταν το «A Vindication of the Rights of Woman» (Η Αναγνώριση των Δικαιωμάτων της Γυναίκας) το 1792.

Σε αυτό η φιλόσοφος (και μητέρα της μετέπειτα διάσημης Μέρι Σέλεϊ, συγγραφέως του «Φρανκενστάιν») διατυπώνει απόψεις επαναστατικές για την εποχή της όσον αφορά την θέση των γυναικών στην κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι το γυναικείο μυαλό δεν είναι κατώτερο από το ανδρικό αλλά ότι μπορεί να φαίνεται έτσι λόγω περιορισμένης πρόσβασης στη μόρφωση.

Επίσης, εξηγεί ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως λογικά όντα και οραματίζεται μια κοινωνία βασισμένη στη λογική.