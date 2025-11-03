Διώχνει ο Μαμντάνι τους «μεγάλους» της Γουόλ Στριτ;

Οι κορυφαίοι χρηματοοικονομικοί όμιλοι της Γουόλ Στριτ, μειώνουν την παρουσία τους στη Νέα Υόρκη και μεταφέρουν μεγάλο αριθμό του προσωπικού τους στο Ντάλας.

Αιτίες γι’ αυτήν την εξέλιξη, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα της New York Post, είναι οι ανησυχίες που έχει δημιουργήσει το ενδεχόμενο εκλογής ως νέου δημάρχου του χρηματοοικονομικού κέντρου των ΗΠΑ του Ζoχράν Μαμντάνι αλλά και το γεγονός ότι το Ντάλας διαθέτει πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

Η Goldman Sachs έχει ξεκινήσει την κατασκευή ενός τεράστιου συγκροτήματος κτιρίων στο Ντάλας, το κόστος του οποίου υπολογίζεται στα 500 εκατ. δολάρια και αναμένεται να «ανοίξει τις πύλες του» το 2028. Σε αυτό θα εργάζονται 5.000 υπάλληλοι. Αλλωστε το 2024 η GS φρόντισε να προσλάβει για τη θέση του αντιπροέδρου της, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Ρόμπερτ Κάπλαν.

Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι της JPMorgan Chase –του μεγαλύτερου χρηματοοικονομικού ομίλου των ΗΠΑ- φθάνουν τους 31.000 στο Τέξας, έναντι 24.000 στη Νέα Υόρκη. Αυτό συμβαίνει ενώ τα νέα κεντρικά γραφεία του ομίλου, στην Παρκ Αβενιου της Νέας Υόρκης, μόλις ξεκίνησαν να λειτουργούν, ενώ το κόστος κατασκευής τους έφθασε στα τρία δισ. δολάρια, με δεδομένο ότι έχουν σχεδιαστεί από τον κορυφαίο βρετανό αρχιτέκτονα Νόρμαν Φόστερ.

Ολα, λοιπόν, υποδεικνύουν ότι η αγάπη των μεγάλων της Wall Street για τη Νέα Υόρκη συνεχώς φθίνει, ενώ η εκλογή του Μαντάνι, ο οποίος έχει προαναγγείλει αύξηση των φόρων, μπορεί να κρύβει και άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις γι’ αυτούς, επισημαίνει στο άρθρο της η αμερικανική εφημερίδα.

Τα πλεονεκτήματα του Τέξας

Μιλώντας στη New York Post, ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Fortress Investment Group, Ντρου ΜακΝάιτ, τονίζει ότι οι αρχές στο Τέξας κινήθηκαν γρήγορα για να μειώσουν τη γραφειοκρατία και να κάνουν τη μετάβαση πιο ελκυστική.

«Η Νέα Υόρκη εξακολουθεί να είναι η χρηματοοικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ και μία από τις χρηματοοικονομικές πρωτεύουσες του κόσμου… Αλλά το Τέξας μπορεί να την ανταγωνιστεί», τονίζει χαρακτηριστικά. Ο ΜακΝάιτ είχε, πρόσφατα, εκφράσει ανησυχίες ότι ο Μαμντάνι, θα μπορούσε να αναστατώσει την αγορά ακινήτων της Νέας Υόρκης με την πολιτική του περί «παγώματος ενοικίων».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Ντάλας απασχολεί 384.000 εργαζομένους στον χρηματοοικονομικό τομέα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά τη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η New York Post, το Τέξας είχε 519.000 εργαζομένους στον χρηματοοικονομικό τομέα το 2024, δηλαδή περισσότερους από τους 507.000 της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Το σημείο – κλειδί, ίσως, είναι το γεγονός ότι το Τέξας έχει συνταγματικά απαγορεύσει τη φορολόγηση χρηματοοικονομικών συναλλαγών και έχει δημιουργήσει εξειδικευμένα επιχειρηματικά δικαστήρια.

«Το Τέξας έχει κάνει τις επιχειρήσεις πραγματικά εύκολες και τις προσλήψεις επίσης. Δεν είναι μόνο το φορολογικό καθεστώς, είναι οι άδειες, η λήψη αποφάσεων και η ταχύτητα», σπεύδει να διευκρινίσει ο ΜακΝάιτ.

Το Ντάλας προσφέρει επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα ποιότητας ζωής σε σχέση με τα πιο «παλιά» χρηματοοικονομικά κέντρα, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σεντ Λούις, ο μέσος χρόνος μετακίνησης είναι μόλις 27 λεπτά. Στα συν η κεντρική τοποθεσία της πόλης, με δυνατότητα πρόσβασης και στις δύο ακτές των ΗΠΑ -σε λίγο περισσότερο από τρεις ώρες αεροπορικώς-, την καθιστά στρατηγική βάση για εταιρείες με εθνική δραστηριότητα.

Οσον αφορά την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής — λόγους που συχνά επικαλούνται κάποιοι της Γουόλ Στριτ για να μην αφήσουν τη Νέα Υόρκη — ο ΜακΝάιτ είπε ότι το Ντάλας «διαθέτει πληθώρα επιλογών». Η συμβουλή τους προς τους νέους τραπεζίτες και τα στελέχη των χρηματοοικονομικών ομίλων; «Δεν θυσιάζεις τίποτα αν είσαι στο Ντάλας αντί για τη Νέα Υόρκη. Από επιχειρηματικής πλευράς, είναι εύκολο. Από πλευράς τρόπου ζωής, είναι καλύτερο».

