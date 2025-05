Διπλωματικές πηγές: Στον ΟΗΕ με πρωτοβουλία της Ελλάδας η προστασία των αμάχων στη Γάζα

«Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της ανεμπόδιστης ροής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα», αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Όπως υπενθυμίζεται, η Ελλάδα διατηρεί διαρκή επικοινωνία με την Παλαιστινιακή Αρχή, την οποία εξαρχής στήριξε ως τον μόνο νόμιμο εκπρόσωπο των Παλαιστίνιων. Αλλωστε, το πρωί της Τετάρτης ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε εκ νέου επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Μοχάμεντ Μουσταφά για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως με πρωτοβουλία της Ελλάδας ως προεδρεύουσας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το μήνα Μάιο, συζητείται την Πέμπτη στη Νέα Υόρκη το θέμα της προστασίας των αμάχων, που αποτέλεσε και προτεραιότητα της θητείας της Ελλάδας. Στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών.

«Η Ελλάδα συνέχισε να στηρίζει έμπρακτα την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), παρά τις καταγγελίες που υπήρξαν σε βάρος της και τη διακοπή υποστήριξης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες», αναφέρεται.

Ακόμη, με πρωτοβουλία του έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη μέλη ανέλαβαν να παράσχουν ιατρική περίθαλψη σε τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα. Η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί σε νοσοκομεία 11 παιδιά και αναμένεται συνέχεια.

«Η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οφείλει να εκφράζεται για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα θεσμικά και όχι μέσω πρωτοβουλιών δωρητών», τονίζουν οι ίδιες πηγές. «Στο πλαίσιο αυτό συνυπέγραψε Κοινή Δήλωση των ευρωπαϊκών κρατών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και συμμετείχε στην Δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το ίδιο θέμα» καταλήγουν.

Eπικοινωνία Γεραπετρίτη με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Μουσταφά είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενόψει της αυριανής (Πέμπτη) ανοικτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι, «ενώ η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα ήταν ένα πολύ αναγκαίο πρώτο βήμα, η απρόσκοπτη και μεγάλης κλίμακας βοήθεια παραμένει απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την ανακούφιση των δεινών των αμάχων. Η Ελλάδα ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός».

