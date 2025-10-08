Διπλό χτύπημα από Ζαχάροβα: «Ξεπλένει» τον Αττίλα – γκρίνια και υπέρ των Σκοπίων

Μία δήλωση της υπουργού Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βάλτονεν, όπου καταγγέλλει την περιφρόνηση και την επανειλημμένη παραβίαση των αρχών της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975 * από τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν αρκετή για να επιδοθεί η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε ένα ακόμη παραληρηματικό λογύδριο, που μεταξύ άλλων μαρτυρά και την έντονη ενόχληση της Μόσχας για τη σαφή και ξεκάθαρη θέση της Ελλάδας στο Ουκρανικό.

Σε μακροσκελή της ανάρτηση, η κυρία Ζαχαρόβα, ανάμεσα στα δέκα παραδείγματα που επικαλείται προκειμένου να απαντήσει στη «μη ειδική» -όπως απαξιωτικά την χαρακτηρίζει- φινλανδή υπουργό Εξωτερικών, επιφυλάσσει δύο «χτυπήματα» σε βάρος της -ενοχλητικής, όπως προκύπτει- Ελλάδας:

-ένα μέσα από ένα προκλητικό και ξεδιάντροπο «ξέπλυμα» του Αττίλα και της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο και

– ένα ακόμη, υπέρ των Σκοπίων, με αφορμή το ονοματολογικό, που ναι μεν έκλεισε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται όπως θα ήθελε η Μόσχα και βέβαια συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις στη γείτονα. Γι’ αυτό άλλωστε και στην ανάρτησή της η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ αναφέρεται και πάλι προκλητικά σε «Δημοκρατία της Μακεδονίας»… σκέτο.

Χαρακτηρίζει λοιπόν ως παραβίαση των Αρχών του Ελσίνκι αφενός την «παρέμβαση της Χούντας των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα στη διακοινοτική σύγκρουση στην Κύπρο, με στόχο την προσάρτηση του νησιού στη χώρα», όπως επί λέξει αναφέρει, δικαιολογώντας έτσι απροκάλυπτα την τουρκική εισβολή και -συνεχιζόμενη εδώ και πέντε δεκαετίες- κατοχή. Και αφετέρου το πολυετές βέτο της Αθήνας έναντι των Σκοπίων, όταν όπως χαρακτηριστικά υπενθυμίζει η κυρία Ζαχάροβα, «η Ελλάδα μπλόκαρε διεθνείς πρωτοβουλίες που στόχευαν στη συνεργασία με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας [σ.σ. όπως επιλέγει στοχευμένα να αναφερθεί, απαλείφοντας το «Βόρεια»] , λόγω της εκκρεμότητας στο ζήτημα της ονομασίας».

Η «τεχνολόγος Βάλτονεν» και η «γυναικολόγος Φον ντερ Λάιεν»

Στην κατακλείδα της μακροσκελούς ανάρτησής της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δεν παραλείπει να αναφερθεί με εξόχως απαξιωτικό τρόπο στην επάρκεια της φινλανδής υπουργού Εξωτερικών για την εκτέλεση των καθηκόντων της, αλλά και της ίδιας της προέδρου της Κομισιόν:

«Η Ελίνα Βάλτονεν –παρατηρεί η κυρία Ζαχάροβα- δεν είναι ούτε διπλωμάτης, ούτε έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία. Είναι τεχνολόγος, διοργανώτρια αστικών εκδηλώσεων και οικονομολόγος — αλλά όχι ειδικός στις διεθνείς σχέσεις. Η Δυτική Ευρώπη δεν χρειάζεται επαγγελματίες σε ηγετικές θέσεις. Και όλοι καταλαβαίνουν ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ στο παγκόσμιο σύστημα, όταν την “καθοδηγεί” μια γυναικολόγος όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

*Τελική Πράξη του Ελσίνκι Την 1η Αυγούστου 1975 εκπρόσωποι 33 ευρωπαϊκών κρατών (εκτός της Αλβανίας), των ΗΠΑ και του Καναδά, υπέγραψαν την Τελική Πράξη του Ελσίνκι – το πρώτο, και μόνο -αν και εύθραυστο όπως απέδειξε η Ιστορία- κείμενο συμφωνημένο από όλα τα μέλη του ανατολικού και του δυτικού κόσμου, το οποίο ρύθμιζε τις θεμελιώδεις αρχές συνύπαρξής τους. Αφορούσε όλα τα μείζονα προβλήματα ασφάλειας και χωριζόταν σε τέσσερις μεγάλους τομείς (τα λεγόμενα «baskets»). Το πρώτο «basket» περιελάμβανε δέκα αρχές που κάλυπταν πολιτικά και στρατιωτικά ζητήματα, την εδαφική κυριαρχία, τον καθορισμό των συνόρων, την ειρηνική διευθέτηση των διεθνών διαφορών, την κυριαρχική ισότητα των κρατών και την αποφυγή χρήσης βίας.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News