Διπλό «συγγνώμη» του CEO της JP Morgan από το Πεκίνο

Οχι μία, αλλά δύο φορές αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους Κινέζους ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, λόγω ενός «αστείου» που έκανε σε παρουσίασή του.

Ο Τζέιμι Ντάιμον είχε την ατυχή έμπνευση να δηλώσει ότι η τράπεζα στην οποία είναι επικεφαλής από το 2005 -ο μακροβιότερος τραπεζίτης CEO στις ΗΠΑ- θα επιβιώσει περισσότερα χρόνια από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

Το σχόλιο το έκανε την Τετάρτη, σε συνέδριο για τα εκατοστά κεράκια που σβήνουν φέτος τόσο η JP Morgan όσο και το ΚΚΚ: «Πριν λίγες ημέρες το Κομμουνιστικό Κόμμα γιόρτασε τα 100 του χρόνια, το ίδιο και η JP Morgan. Βάζω στοίχημα ότι θα αντέξουμε περισσότερο. Αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό στην Κίνα. Ετσι κι αλλιώς μάλλον με ακούνε τώρα», είπε αστειευόμενος ο Ντάιμον.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε συγγνώμη: «Λυπάμαι, δεν έπρεπε να έχω κάνει αυτό το σχόλιο. Προσπαθούσα να δώσω έμφαση στη δύναμη και την μακροζωία της εταιρείας μας».

Αργότερα την ίδια ημέρα, ήρθε και το δεύτερο «συγγνώμη» του Ντάιμον. «Αλήθεια λυπάμαι για το πρόσφατο σχόλιό μου γιατί δεν είναι ποτέ σωστό να αστειεύεσαι σε βάρος ή να κακολογείς μία ομάδα ανθρώπων, είτε είναι χώρα είτε ηγεσία, είτε οποιοδήποτε τμήμα μίας κοινωνίας ή μίας κουλτούρας. Μιλώντας με αυτόν τον τρόπο, χάνεις την ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο, ο οποίος τώρα χρειάζεται περισσότερο από ποτέ», σημείωσε.

JPMorgan CEO Jamie Dimon cracked a joke about China during a panel discussion in Boston, but will China see the funny side? Bloomberg’s @pfdwinters reports https://t.co/Pv3TodlYSp pic.twitter.com/f224XFZKyw

— Bloomberg TV (@BloombergTV) November 24, 2021