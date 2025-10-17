Διπλό φονικό στη Φοινικούντα – Νέα κατάθεση 6,5 ωρών του ανιψιού του θύματος

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι βασικοί μάρτυρες της υπόθεσης έδωσαν συμπληρωματικές καταθέσεις ενώπιον της ανακρίτριας Πρωτοδικών Καλαμάτας.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος θεωρείται κεντρικός μάρτυρας στην υπόθεση, κατέθεσε για έξι ώρες και τριάντα λεπτά, ενώ κλήθηκε και η φίλη του, που υπήρξε αυτήκοη μάρτυρας του περιστατικού.

Ο 33χρονος ανιψιός, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της άγριας διπλής δολοφονίας, φέρεται να έχει αναγνωρίσει χωρίς καμία αμφιβολία τον φυσικό αυτουργό της επίθεσης. Ο φερόμενος δράστης έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, όπου αναμένεται να απολογηθεί την Κυριακή.

Ο μάρτυρας και ο συνήγορός του, κ. Βέρας, επρόκειτο ούτως ή άλλως να βρεθούν στα δικαστήρια, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας κατά των δύο κατηγορουμένων για το έγκλημα της 5ης Οκτωβρίου.

Η ανακρίτρια Πρωτοδικών Καλαμάτας είχε ζητήσει τη συμπληρωματική κατάθεση μόλις τρεις ημέρες μετά τη μαρτυρία που είχε δώσει ο 33χρονος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Τελικά, η νέα του κατάθεση διήρκεσε περίπου έξι ώρες και τριάντα λεπτά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews.

Ο συνήγορος του μάρτυρα τόνισε ότι είναι απαραίτητο να ριχθεί «άπλετο φως» στην υπόθεση και οι ένοχοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Εξέφρασε, επίσης, την πλήρη στήριξή του σε κάθε προανακριτική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της αναπαράστασης του εγκλήματος, αίτημα που έχει υποβάλει και η πολιτική αγωγή εκ μέρους της αδελφής του θύματος.

Αναφορικά με το τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε από γυναίκα σε ιδιοκτήτη επιχείρησης στην Αθήνα, ο οποίος φέρεται να διατηρεί φιλική σχέση με έναν από τους κατηγορούμενους, ο 33χρονος υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αποδεικνύει κάτι ουσιαστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο 33χρονος και η φίλη του αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο από διαφορετική έξοδο, αποφεύγοντας να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News