Δημοσθένης Δεσποτίδης: Ο έφηβος ποιητής με τον οποίο συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός

Στον Δημοσθένη Δεσποτίδη που πρόσφατα κέρδισε την πρώτη θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό ποίησης του ιδρύματος «Never Such Innocence» άνοιξε σήμερα τις πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τον 13χρονο που με το «Ποίημα Έμπνευσης» («Inspirational Poem») ανέβηκε στην κορυφή στην κατηγορία Bonus Strand «A fight for freedom» (ηλικίες 9-14 ετών), έχοντας αφήσει πίσω του 4.000 συμμετοχές από 44 χώρες.

Ο φετινός διαγωνισμός διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ιδρύματος «Never Such Innocence» με το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα, με κεντρική θεματική: «Impact of Conflict on Communities» (“Οι Επιπτώσεις των Συρράξεων στις Κοινωνίες”) με αφορμή τη συμπλήρωση 75 χρόνων από τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Επιπλέον, η υποκατηγορία Competition Bonus Strands «A fight for Freedom» (Μάχη για την Ελευθερία) συγκέντρωσε την προσοχή των χωρών της Κοινοπολιτείας, οι οποίες συνέβαλαν ουσιαστικά με στρατιωτική, κοινωνική και οικονομική ενίσχυση, στο πλευρό της Μεγάλης Βρετανίας.

Σ’ αυτή την κατηγορία και συγκεκριμένα στη συνεισφορά των ανθρώπων της Αφρικής και της Καραϊβικής, έλαβε μέρος ο 13χρονος μαθητής, ο οποίος υποδέχθηκε την είδηση της βράβευσής του με πολλή χαρά.

«Μάθαμε μέσω email που μας έστειλε το ίδρυμα για το βραβείο και ο Δημοσθένης, όπως κι όλοι μας, χάρηκε πολύ. Αυτό όμως που τον χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι εκπροσώπησε επάξια τη χώρα του. Αισθάνθηκε υπερήφανος ως Έλληνας», δήλωσε η μητέρα του, Μαργαρίτα Βαρθολομαίου.

«Η ποίηση τον βοηθάει να εκφράζει τις απόψεις και τα συναισθήματά του», σημειώνει η κυρία Βαρθολομαίου και εξηγεί πως ο γιος της αγαπά την ιστορία και τον πολιτισμό και από μικρό παιδί είναι «βουτηγμένος» στα βιβλία.