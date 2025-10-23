Δημοσκόπηση Pulse: Στο 29% η ΝΔ – «Βυθίζεται» στην έκτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ

Πρώτη στις προτιμήσεις των πολιτών εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία και στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, με μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πτώση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να διολισθαίνει στην έκτη θέση.

Οπως δείχνουν τα στοιχεία της Pulse στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει το 29%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με διαφορά 15,5 μονάδων στο 13,5%, ενώ στην τρίτη θέση και σε αυτήν τη δημοσκόπηση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 10%, με το ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας να μοιράζονται το ίδιο ποσοστό που φθάνει στο 9,5% και τον ΣΥΡΙΖΑ να υποχωρεί ακόμη περισσότερο και το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 6,5%.

Εντός της επόμενης Βουλής η Φωνή Λογικής που λαμβάνει 4%, αλλά και το ΜέΡΑ 25, με το δικό του ποσοστό να διαμορφώνεται στο 3%, ενώ ένα 5,5% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα ψήφισε «άλλο» κόμμα.

Αναφορικά με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αυτό είναι η ακρίβεια σύμφωνα με το 47% να το χαρακτηρίζει ως «το πιο σημαντικό» και ένα 37% να δηλώνει ότι είναι «ένα από τα πιο σημαντικά».

