Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,1% η ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%

Σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σε μία ακόμη δημοσκόπηση, με τη διαφορά υπέρ του κυβερνώντος κόμματος να φθάνει στις 16,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία από τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό ACTION.

Στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας φθάνει στο 30,1%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με ποσοστό 11,1%, ενώ οριακά χαμηλότερα στο 10,9% διαμορφώνεται το ποσοστό της Πλεύσης Ελευθερίας. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,5%, η ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ με 4,5%, το ΜΕΡΑ25 με 3,2%, το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ με 2,6%, η ΝΙΚΗ με 2,3%, η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ με 1,2% και το ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ με 8,2%.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων ( λευκά/ άκυρα 3,7%, αποχή 4,5%) οι επιδόσεις των κομμάτων είναι: Νέα Δημοκρατία στο 24,3%, ΠΑΣΟΚ στο 11,1%, Ελληνική Λύση 8,9%, Πλεύση Ελευθερίας 8,8%,. ΚΚΕ στο 6,1%, ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, Φωνή Λογικής 3,6%, ΜΕΡΑ 25 στο 2,6%, ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2,1%, ΝΙΚΗ 1,9%, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1%, ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 6,6%, Αναποφάσιστοι 19,4%.

Στην ερώτηση για καταλληλόλητα για πρωθυπουργός ο «Κανένας» εμφανίζεται στο 31,3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28,1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7,5%, η Α. Λατινοπούλου και ο Δ. Κουτσούμας με 2%, ο Σ. Φάμελλος με 1,8%, ο Σ. Κασσελάκης με 1,7%.

