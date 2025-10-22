Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στο 28,7% η ΝΔ, υποχωρεί στο 12,8% το ΠΑΣΟΚ

Μία ακόμη επιβεβαίωση της σταθερής δημοσκοπικής πρωτιάς για το κυβερνών κόμμα, προσέφερε η δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού MEGA.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει 28,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 12,8% (πτώση 0,8 της μονάδας σε σύγκριση με αντίστοιχη δημοσκόπηση πριν από ένα μήνα). Τρίτο κόμμα με οριακή πτώση παραμένει η Ελληνική Λύση, που καταγράφεται στο 11,7% και τέταρτο ανεβαίνει το ΚΚΕ, που μετρήθηκε στο 10%, οριακά πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας που βρίσκεται στο 9,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει τις μεγαλύτερες απώλειες – της τάξης των 1,3 μονάδων μέσα σε έναν μήνα – και φθάνει στο 4,9%, όπως και η Φωνή Λογικής που χάνει μισή μονάδα στο 3,6%.

Η μέτρηση «βγάζει» εννιακομματική Βουλή, καθώς τόσο το Κίνημα Δημοκρατίας όσο και το ΜεΡΑ25 περνούν οριακά το κατώφλι του 3%, ενώ και η Νίκη κερδίζει σχεδόν μία μονάδα και μένει για πολύ λίγο εκτός.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 20,9%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9,3%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,5%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,3%, σε απόσταση αναπνοής από την Πλεύση Ελευθερίας που λαμβάνει 7,2%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 3,6%.

