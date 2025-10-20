Δημοσκόπηση Marc: Στις 16,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ

Ενίσχυση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και σταθεροποίηση του πολιτικού σκηνικού, με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να δίνουν μάχη για την επανατοποθέτησή τους στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κινείται και πάλι σε ποσοστά υψηλότερα από εκείνα των ευρωεκλογών, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας για το κυβερνών κόμμα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, διαφορά 16,5 ποσοστιαίων μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο βρίσκεται στο 14%, σημειώνοντας μια μικρή αλλά αξιοσημείωτη άνοδο.

Στο κυρίαρχο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται με μεγάλη διαφορά του ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Στο σκέλος της κοινωνικής ατζέντας, η ακρίβεια αναδεικνύεται καθαρά ως το μείζον ζήτημα που απασχολεί τους πολίτες. Το 67,7% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ακρίβειας πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, ενώ το 37,7% τη χαρακτηρίζει ως τον βασικό λόγο του πολιτικού κόστους που εισπράττει η κυβέρνηση. Στη δεύτερη θέση, με 31,1%, έρχονται οι συνέπειες από την τραγωδία των Τεμπών.

Η συνολική εικόνα της δημοσκόπησης δείχνει μια πολιτική σκηνή που εξακολουθεί να κινείται γύρω από τη σταθερή πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ως παράγοντα επιρροής και την αναζήτηση στρατηγικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ ενόψει της επόμενης εκλογικής περιόδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με 24%, αφήνοντας πίσω του τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία λαμβάνει 12,8%, και τον Νίκο Ανδρουλάκη που περιορίζεται στο 12,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός πως το κόμμα της Κωνσταντοπούλου χάνει μία μονάδα στην εκτίμηση ψήφου, η ίδια διατηρεί υψηλή προσωπική απήχηση στον χώρο.

Στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, προηγείται με μεγάλη διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πάνω από τον Νίκο Ανδρουλάκη.





Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει για πρώτη φορά ερώτημα για την πρωθυπουργία στο οποίο συμμετέχει και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός λαμβάνει 24,3%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί προβάδισμα με 33,9%, δηλαδή 9,6 μονάδες διαφορά, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 11,3%.

Στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον χώρο της κεντροαριστεράς, προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας.



Αντίστοιχα, στο ερώτημα ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα το χώρο της κεντροδεξιάς, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

