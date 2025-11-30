Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά και ευρέως μπροστά η ΝΔ

Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρασίας, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, αποτυπώνει μια ακόμη δημοσκόπηση, της Marc για το Πρώτο Θέμα της Κυριακής.

Στην εν λόγω έρευνα, η κυβερνώσα παράταξη προηγείται με διαφορά 15 και πλέον μονάδων από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου:

η ΝΔ λαμβάνει 27%,

το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 11,7%,

η Πλεύση Ελευθερίας 8%,

η Ελληνική Λύση 7,5%,

το ΚΚΕ 7,3%,

ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%,

η Φωνή Λογικής 2,4%,

το ΜέΡΑ25 2,4%,

η Νίκη 2,3%,

το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%,

οι Σπαρτιάτες 1,3%,

η Νέα Αριστερά 1%,

άλλο κόμμα 2,4%,

ενώ 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει

Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος:

η ΝΔ συγκεντρώνει 31%,

το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%,

η Πλεύση Ελευθερίας 10%,

η Ελληνική Λύση 9,7%

το ΚΚΕ 9%,

ο ΣΥΡΙΖΑ 7,2%,

η Φωνή Λογικής 3,6%,

το ΜέΡΑ25 3%,

η Νίκη 2,7%,

το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%,

οι Σπαρτιάτες 1,6%,

η Νέα Αριστερά 1,2%

ενώ το 4,8% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα.

