Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά και ευρέως μπροστά η ΝΔ

Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρασίας, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, αποτυπώνει μια ακόμη δημοσκόπηση, της Marc για το Πρώτο Θέμα της Κυριακής.
Στην εν λόγω έρευνα, η κυβερνώσα παράταξη προηγείται με διαφορά 15 και πλέον μονάδων από το δεύτερο κόμμα που είναι το ΠΑΣΟΚ.
Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου:
η ΝΔ λαμβάνει 27%,
το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 11,7%,
η Πλεύση Ελευθερίας 8%,
η Ελληνική Λύση 7,5%,
το ΚΚΕ 7,3%,
ο ΣΥΡΙΖΑ 6,2%,
η Φωνή Λογικής 2,4%,
το ΜέΡΑ25 2,4%,
η Νίκη 2,3%,
το Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%,
οι Σπαρτιάτες 1,3%,
η Νέα Αριστερά 1%,
άλλο κόμμα 2,4%,
ενώ 3,6% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει
Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος:
η ΝΔ συγκεντρώνει 31%,
το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ 14%,
η Πλεύση Ελευθερίας 10%,
η Ελληνική Λύση 9,7%
το ΚΚΕ 9%,
ο ΣΥΡΙΖΑ 7,2%,
η Φωνή Λογικής 3,6%,
το ΜέΡΑ25 3%,
η Νίκη 2,7%,
το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%,
οι Σπαρτιάτες 1,6%,
η Νέα Αριστερά 1,2%
ενώ το 4,8% δηλώνει πως θα ψηφίσει άλλο κόμμα.
Ακολουθήστε το Protagon στο Google News