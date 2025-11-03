Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,3% η Νέα Δημοκρατία, στο 11,7% το ΠΑΣΟΚ

Σημαντική αύξηση των αναποφάσιστων και σταθερό διψήφιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, δείχνει η νέα δημοσκόπηση της ALCO για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Alpha TV.

Στην πρόθεση ψήφου, με την εταιρεία σταθερά στις δημοσκοπήσεις της να μην καταγράφει την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία λαμβάνει ποσοστό 23,3% από 24% που ήταν τον προηγούμενο μήνα σε αντίστοιχη «μέτρηση» της ALCO.

Το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει ποσοστό 11,7% (από 11,5%), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 8,9% (από 9,3%), ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,1% (χωρίς μεταβολή), με την Πλεύση Ελευθερίας να υποχωρεί στο 6,4% (από 7,1%), ενώ στην έκτη θέση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέες σημαντικές απώλειες και ποσοστό 5% από 6,2% στη δημοσκόπηση του προηγούμενου μήνα.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η αύξηση του ποσοστού των αναποφάσιστων, πάντα βάσει της σύγκρισης με τη δημοσκόπηση της ALCO για τον Σεπτέμβριο, καθώς φθάνουν στο 21,5%, από 19% στην προηγούμενη μέτρηση.

