Δημοσκοπήσεις MRB – Metron Analysis – Pulse: Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Το σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν τρεις νέες έρευνες που δημοσιεύθηκαν από τις εταιρείες MRB, για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού OPEN, Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA και Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Σημειώνεται ότι και στις τρεις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία έχει ενισχύσει τα ποσοστά της, τόσο στην πρόθεση όσο και στην εκτίμηση ψήφου, με το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζει και αυτό μικρή άνοδο, ενώ δείχνουν ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πολυκομματική.

Pusle: Pulse: Στο 30% η ΝΔ – Στο 14% το ΠΑΣΟΚ

Ποσοστό υψηλότερο από αυτό που έλαβε στις ευρωεκλογές λαμβάνει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, καθώς φθάνει στο 30%. Στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 10%, ενώ Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ «ισοβαθμούν» με ποσοστό 8,5%.

Στο 6,5% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με Φωνή Λογικής και ΜέΡΑ 25 να λαμβάνουν και οι δύο 4%, ενώ εκτός Βουλής εκτιμάται ότι θα βρεθούν Νίκη, Νέα Αριστερά και Κίνημα Δημοκρατίας με τα τρία κόμματα να λαμβάνουν 2,5% και οι Σπαρτιάτες βρίσκονται μόλις στο 1,5%.

Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ σταθερά κινείται στην πρώτη θέση, ενώ διευρυμένη είναι η διαφορά της με το ΠΑΣΟΚ. Πιο Αναλυτικά:

– Νέα Δημοκρατία: 24,5%

– ΠΑΣΟΚ: 11,5%

– Ελληνική Λύση: 8%

– Πλεύση Ελευθερίας: 7%

– ΚΚΕ: 7%

– ΣΥΡΙΖΑ: 5,5%

– Φωνή Λογικής: 3%

– ΜέΡΑ 25: 3%

– Κίνημα Δημοκρατίας: 2%

– Νίκη: 2%

– Νέα Αριστερά: 2%

Metron Analysis: Στο 29,3% η Νέα Δημοκρατία και στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 29,3% δηλαδή υψηλότερα από το ποσοστό που κατέκτησε στις ευρωεκλογές, ενώ έχει ενισχυθεί σε σύγκριση με το 28,7% που είχε καταγραφεί σε αντίστοιχη δημοσκόπηση τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,5% (από 12,8%), η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,8% (από 9,9%), η Ελληνική Λύση στο 10% με σημαντική μείωση σε σύγκριση με το 11,7% του Οκτωβρίου.

Στο 7,5% το ΚΚΕ, με σημαντική υποχώρηση από το 10% του Οκτωβρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,1% (ενισχυμένος από το 4,9% του Οκτωβρίου), η Φωνή της Λογικής στο 4,4% (από 3,6%), το ΜέΡΑ25 στο 3,7% (από 3,1%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,7% (από 3,2%), η Νέα Αριστερά στο 2,2% (από 2%), η Νίκη στο 1,9% (από 2,8%), οι Σπαρτιάτες στο 0,7% (από 0,5%).

Παράλληλα στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

– Νέα Δημοκρατία: 22,6%

– ΠΑΣΟΚ: 10,4%

– Ελληνική Λύση: 7,8%

– Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

– ΚΚΕ: 5,8%

– ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

– Φωνή Λογικής: 3,4%

– ΜέΡΑ 25: 2,8%

– Κίνημα Δημοκρατίας: 2,1%

– Νίκη: 1,4%

– Νέα Αριστερά: 1,7%

MRB: Στο 29,1% η Νέα Δημοκρατία – Στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ

Ανοδική η πορεία για τη Νέα Δημοκρατία, σε σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της εταιρείας, καθώς σύμφωνα με την αναγωγή στο σύνολο βρίσκεται στο 29,1% (από 28% τον Σεπτέμβριο), ενώ το ΠΑΣΟΚ που είναι στη δεύτερη θέση λαμβάνει 13,5% (από 13,8%), με την Ελληνική Λύση να είναι στο 11,9% (από 12,1%) στην τρίτη θέση της δημοσκόπησης.

Από εκεί και πέρα, η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 9,2% (από 9,4%), το ΚΚΕ στο 8,7% (από 8,6%), η Φωνή Λογικής στο 5,9% (από 5,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,8% (από 4,3%), η Νίκη στο 3% (από 1,7%), το ΜεΡΑ25 στο 2,6% (από 2,7%), το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,4% (από 2,9%) και η Νέα Αριστερά στο 2% (χωρίς μεταβολή).

Το προβάδισμα της ΝΔ παραμένει και στην πρόθεση ψήφου, με τα ποσοστά να διαμορφώνονται ως εξής:

– Νέα Δημοκρατία: 22%

– ΠΑΣΟΚ: 10,2%

– Ελληνική Λύση: 9%

– Πλεύση Ελευθερίας: 7%

– ΚΚΕ: 6,6%

– ΣΥΡΙΖΑ: 3,6%

– Φωνή Λογικής: 4,5%

– ΜέΡΑ 25: 2%

– Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8%

– Νίκη: 2,3%

– Νέα Αριστερά: 1,5%

